Nhà Trắng tung ra 1.000 đồng xu về thượng đỉnh ở Việt Nam

Có 1.000 đồng xu đang được bán với giá 100USD/đồng, mang dòng chữ “New Avenue Towards Peace) (Đại lộ mới hướng tới hoà bình)và "A Turning Point — Working Towards Complete Denuclearization of the Korean Peninsula" (Một bước ngoặt – tiến tới phi hạt nhân hoá hoàn toàn bán đảo Triều Tiên).

Trên những đồng xu này còn có tên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In, dù ông không có mặt tại cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới.

Nhà Trắng đến nay chỉ cung cấp rất ít thông tin về việc Tổng thống chuẩn bị cho cuộc gặp thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên, hay chính xác những mục tiêu mà ông muốn đạt được trong cuộc gặp tới là gì.

Khi được hỏi về những mục tiêu cụ thể của Nhà Trắng, cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng Kellyanne Conway nói với CBS News rằng ông muốn đạt được tiến triển để tiến tới phi hạt nhân hoá.

“Tổng thống xác định rất rõ ràng rằng ông muốn cuộc gặp thứ hai như một cách để tiếp tục tiến tới phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên, giúp mọi người đều được hưởng lợi”, ông Conway nói.

“Tổng thống Obama đã nói với Tổng thống Trump rằng Triều Tiên sẽ là thách thức lớn nhất với ông ấy. Vì thế ông ấy đang cố gắng giải quyết thách thức đó, và chúng tôi đang làm điều đó”, ông Conway cho biết thêm.

Năm ngoái, sau cuộc gặp thượng đỉnh thứ nhất với ông Kim, ông Trump viết trên Twitter rằng Triều Tiên không còn là mối đe doạ nữa. Nhưng Lầu Năm góc không đồng ý. Tháng trước, đánh giá về phòng thủ tên lửa của Bộ Quốc phòng nói rằng Triều Tiên vẫn là “mối đe doạ bất thường”, và Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bằng chứng họ đang dỡ bỏ chương trình hạt nhân.

Theo CBS