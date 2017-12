Nhận chiết khấu lên tới 8% khi mua hometel New Life Tower Hạ Long

Nằm trong quần thể khu đô thị mới Cái Dăm (Hạ Long, Quảng Ninh), New Life Tower sở hữu vị trí thuận lợi với thế “Lưng tựa núi, hướng nhìn ra Vịnh Hạ Long”. Sở hữu hometel New Life Tower, nhà đầu tư, khách hàng sẽ nắm trong tay một sản phẩm BĐS có giá trị gia tăng với nhiều lợi ích như để ở, đầu tư sinh lời, nghỉ dưỡng…

Dự án 3 mặt hướng biển

Mặc dù mới gia nhập thị trường BĐS trong thời gian gần đây, tuy nhiên mô hình hometel (loại hình căn hộ vừa để ở, vừa có thể cho thuê, được sở hữu lâu dài và có chất lượng dịch vụ tiện nghi như một khách sạn) đã cho thấy được nhiều điểm nổi trổi, tạo hấp lực lớn cho nhiều khách hàng, cũng như nhà đầu tư.

Tại New Life Tower Hạ Long, bên cạnh việc phát triển sản phẩm căn hộ để ở, chủ đầu tư Geleximco cũng đã cho ra mắt các căn hometel được trang bị đầy đủ nội thất.

Theo chị Hà Thu Trang (quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: Với khoản tiền nhàn rỗi gần 2 tỷ đồng, gia đình chị có nhu cầu mua một sản phẩm BĐS tại Quảng Ninh để đầu tư bởi đây là thị trường tiềm năng, được hậu thuẫn bởi du lịch rất phát triển. Ban đầu vợ chồng chị dự định mua biệt thự hoặc một căn condotel, để có nơi nghỉ dưỡng khi cần, vừa có thể cho thuê thu lợi nhuận.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ gia đình chị nhận thấy việc ở hay cho thuê với những mô hình nêu trên thường không được “tự do” và phải phụ thuộc vào Chủ đầu tư, đơn vị cho thuê. Sau khi được một người bạn “mách” hướng chuyển sang hometel, gia đình chị đã sở hữu căn hộ tại New Life Tower để có thể tự do kinh doanh, đầu tư và được sở hữu lâu dài.

Vị trí trung tâm thành phố Hạ Long được coi là yếu tố “gia tăng” của New Life Tower Hạ Long.

Cũng là chủ nhân căn hộ hometel tại New Life Tower, nhưng khác với chị Trang, anh Nguyễn Đức Việt (Hạ Long, Quảng Ninh) lại lựa chọn căn hometel tại đây với lý do hoàn toàn khác: Nhiều năm tìm mua căn hộ tại dự án có mặt hướng biển, tôi gặp khá nhiều khó khăn. Hầu hết các dự án đều chỉ có những căn hộ nhất định hướng biển với giá rất cao. Nhưng khi biết đến New Life Tower, tôi thực sự đã tâm đắc. Một dự án có tới 3 mặt hướng biển, nhưng giá lại rất hợp lý chỉ từ 1.1 tỷ/căn. Quan trọng hơn, dự án còn sở hữu bờ biển riêng ngay tại khu đô thị, có vị trí đắc địa khi nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Hạ Long. Không có gì để chần chừ, tôi đã ngay lập tức xuống tiền mua căn hộ.

Với những ưu điểm riêng biệt, New Life Tower đã tạo nên sức hút với rất nhiều khách hàng như gia đình chị Trang, anh Việt. Nhiều khách hàng không ngại ngần ví New Life Tower sở hữu phong cách sống có “tầm nhìn” bởi: đây là dự án có tới có 3 mặt hướng biển, yếu tố này cũng là điểm riêng biệt khiến giá trị bất động sản tại New Life Tower không ngừng gia tăng, khi thị trường BĐS Hạ Long ngày một phát triển và được sự hậu thuẫn tích cực của ngành du lịch.

Dễ dàng sở hữu

Được đầu tư xây dựng bởi tập đoàn Geleximco – đơn vị có tiềm lực tài chính mạnh, đến nay New Life Tower đã cơ bản hoàn thiện thô và đang trong giai đoạn bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Với mong muốn giúp khách hàng dễ dàng sở hữu các căn hometel có giá trị gia tăng BĐS cao và ổn định, từ nay đến hết 31/01/2017, khách hàng sở hữu hometel New Life Tower thanh toán sớm sẽ được chiết khấu 8%.

Những khách hàng có nhu cầu sử dụng gói hỗ trợ tài chính sẽ được hỗ trợ lãi suất huy động vốn cơ bản, tương đương khoảng 7,5%/năm trong vòng 5 năm, với thời gian vay lên đến 20 năm. Ngoài ra, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng xe máy SH, điện iPhone X thời thượng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.