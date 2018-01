Nhân chứng vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh: "Trần nhà đổ ào xuống, cả nhà ôm nhau bỏ chạy"

Đang ngủ trong nhà, nhiều người dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ nổ giật mình bởi tiếng nổ lớn, sau đó hàng loạt viên đạn rơi bắn vào trần nhà, kính cửa vỡ vụn. Nhiều người tưởng động đất nên đã vội vã bế con chạy ra khỏi nhà.

Thời điểm chúng tôi có mặt, lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, y tế đang trực tại hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Mai, chủ cửa hàng tạp hóa cách hiện trường 100m chia sẻ, cả gia đình chị đang ngủ trong nhà, bất ngờ nghe tiếng nổ rất lớn vang lên, sau đó nhiều vật lạ rơi vào trần trước cửa hàng.

Vội vàng tỉnh giấc, chị phát hiện trước nhà có nhiều vỏ đạn, trần nhà bị thủng nhiều chỗ.

Qúa sợ hãi chị gọi chồng con dậy, không dám ra khỏi nhà. Đến sáng khi nghe tin vụ nổ chị rất sợ hãi, lo lắng.

"Vụ nổ kinh hoàng lắm, tiếng nổ vang khắp xã, sau tiếng nổ đạn bay tứ tung, trước cửa nhà tôi có hàng chục vỏ. Ngôi nhà xảy ra vụ nổ chuyên mua bán phế liệu, không biết vì chuyện gì mà xảy ra vụ việc trên", chị Mai chia sẻ.

Chị Nghiêm Thị Cần (24 tuổi) nhà cách vụ nổ 30 mét, kể lại: "Khoảng 4h sáng, vợ chồng cùng con tôi đang ngủ say, thì tôi nghe thấy tiếng đổ rầm, trần nhà đổ ào xuống, tưởng động đất, trần nhà đè lên giường ngay trên người con trai tôi, may có thành giường chắn không thì cả miếng trần nhà to đã đè con tôi rồi.

Lúc đó, cả nhà tôi ôm nhau bỏ chạy. Từ sáng đến giờ tôi cũng chạy ra, nhưng xem thì không thể hoàn hồn. Tôi chẳng thể ăn sáng được".

Chị Cần cho biết cả đời chưa thấy vụ nổ nào kinh hoàng như thế này.

Cũng như nhà chị Cần, chị L. sống ngay cạnh nhà xảy ra vụ nổ nhớ lại: "Tôi đang ngủ thì phát hiện vụ nổ, chúng tôi tưởng là động đất, lúc nhìn lên trần nhà đã sập đổ, vợ chồng tôi đang ngủ trong phòng thì kính cửa vỡ tung tóe. Quá sợ hãi tôi và chồng tôi đã vội vàng bế con chạy ra khỏi nhà. Giờ nhà còn đang ngổn ngang không biết ra sao".

Còn ông Lương Văn Công (52 tuổi, Quan Độ, Văn Môn, Yên Phong) cách nhà bị nổ 700m nhưng cũng bị ảnh hưởng đạn rơi thủng hết mái tôn, cho biết, tiếng nổ to ầm ầm tưởng như tiếng bom .

"Từ bé đến giờ chưa từng nghe thấy tiếng nổ to như vậy", ông Công nói trong sợ hãi.

Sáng cùng ngày, lực lượng quân đội được điều động đến hiện trường để thu gom số vỏ đạn nằm ngổn ngang khắp xóm.