Nhân dân tệ tiếp tục giảm giá, thị trường nín thở chờ động thái tiếp theo của PBOC

Hôm nay (7/8), NHTW Trung Quốc thiết lập tỷ giá nhân dân tệ ở ngưỡng rất sát với mốc 7 tệ đổi 1 USD, khiến giới phân tích dự đoán tỷ giá tham chiếu của ngày mai sẽ là tín hiệu quan trọng để đoán biết về chính sách tiền tệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Sáng nay, PBOC ấn định tỷ giá tham chiếu ở mức 6,9996 nhân dân tệ đổi 1 USD, nghĩa là còn rất ít dư địa nếu như Trung Quốc muốn giảm giá đồng nội tệ sâu hơn nữa mà không vượt qua ngưỡng 7. Với biên độ dao động 2%, dù tỷ giá tham chiếu chưa phá ngưỡng tâm lý quan trọng này nhưng từ đầu tuần nhân dân tệ đã liên tục xuống dưới mức 7, khiến Tổng thống Trump chỉ trích và khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo.

"Nhà đầu tư lo lắng rằng tỷ giá tham chiếu sẽ sớm tuột mốc 7 – một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẵn sàng giảm giá đồng nội tệ hơn nữa. Trong những ngày tới tỷ giá tham chiếu sẽ phát đi những tín hiệu quan trọng về quan điểm của PBOC", Tommy Xie – chuyên gia kinh tế tại Oversea-Chinese Banking Corp nhận định.

PBOC đang tìm kiếm sự cân bằng giữa việc cho phép nhân dân tệ biến động linh hoạt hơn trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang và tránh rơi vào vòng luẩn quẩn của phá giá tiền tệ và dòng vốn tháo chạy. Hôm qua giới chức Trung Quốc khẳng định sẽ giữ cho tỷ giá ổn định, giúp nhân dân tệ hồi phục trở lại từ mức yếu nhất kể từ 2008.

Chỉ số CFETS RMB Index theo dõi tỷ giá nhân dân tệ so với 24 đồng tiền khác đã chạm mức thấp nhất kể từ khi ra đời năm 2015, cho thấy đồng nội tệ của Trung Quốc không chỉ giảm giá so với USD mà đã giảm giá so với nhiều đồng tiền khác.

Phiên sáng nay nhân dân tệ giảm 0,3%, giao dịch ở mức 7,0486 tệ đổi 1 USD.