Nhận định thị trường OTC bùng nổ sau 5 năm, Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Tcorp-TVC) sẽ dồn sức cho vay Repo OTC và chuyển sàn HSX

Ngày 04/03/2020, Tcorp sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Thông tin và chương trình tổ chức ĐHĐCĐTN đã được gửi đến cổ đông của Công ty. Trong các tờ trình Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua có nội dung xin chuyển niêm yết cổ phiếu TVC từ sàn HNX sang niêm yết tại sàn HOSE.

Tập đoàn Trí Việt có thời gian hình thành và phát triển gần 15 năm, chuyên hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản cho khách hàng tổ chức và cá nhân, có uy tín trong hoạt động kinh doanh huy động vốn. Trong đó, các hoạt động kinh doanh chuyên sâu là hoạt động ủy thác đầu tư và hoạt động Repo OTC. Tập đoàn Trí Việt có 3 địa bàn kinh doanh nằm tại 3 thành phố lớn gồm có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Kết quả kinh doanh Quý IV/2019 của Tcorp có nhiều đột biến với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 69%. Do vậy lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất quý IV năm 2019 tăng 134% so với cùng kỳ năm 2018. Với riêng Lợi nhuận sau thuế TNDN quý IV năm 2019 hơn 12 tỷ là kết quả có được do Tập đoàn đã triển khai mạnh sản phẩm mới là cho vay Repo OTC.

Việc cho vay margin trên thị trường niêm yết chỉ là phần nổi của tảng băng cho vay chứng khoán. Với nhận định thị trường OTC sẽ bùng nổ sôi động trở lại sau chu kỳ 10 năm, Tập Đoàn Trí Việt đặt chiến lược phát huy thế mạnh tài chính trong lĩnh vực cung cấp đòn bẩy mới cho nhà đầu tư. Với lãi suất cho vay tối ưu, thời gian giải ngân nhanh chóng, kỳ hạn và giá trị giải ngân linh hoạt theo nhu cầu và chất lượng cổ phiếu nắm giữ, đòn bẩy tài chính Repo OTC hứa hẹn sẽ trở thành phân khúc đầu tư hấp dẫn và sôi động trên thị trường OTC, đặc biệt với các mã cổ phiếu có kế hoạch chuẩn bị niêm yết. Được biết, Tập đoàn Trí Việt có bề dày trong hoạt động thẩm định cổ phiếu và năng lực quản trị rủi ro vượt trội.

Bên cạnh đó, với nền tảng tài chính vững mạnh, lợi thế nguồn vốn dồi dào, cùng sự hỗ trợ của CTCP Chứng khoán Trí Việt với đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh trong ngành, bộ phận đánh giá thị trường sắc bén cũng như quản trị rủi ro tốt, Tập Đoàn Trí Việt tự tin tiên phong dẫn đầu phân khúc Repo cổ phiếu OTC trong tương lai. Đối với các Doanh nghiệp OTC có chất lượng hoạt động tốt như Ngân hàng Phương Đông (mã OCB), Ngân hàng Maritime (Mã MSB), Ngân hàng Seabank (Mã SEA) Công ty Cổ phần giao nhận hàng không, Công ty Cổ phần Đồng Tâm, Công ty cổ phần Vinagame...thì Tập đoàn sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho vay Repo OTC.

Tập đoàn Trí Việt có tầm nhìn sẽ thực hiện hoạt động thâu tóm Doanh nghiệp trong vòng ba đến năm năm tới. Do Tập đoàn đã tích lũy kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán và xuất phát từ việc Tcorp đã thâu tóm và quản lý hiệu quả Công ty con là Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) trong những năm qua (TVC sở hữu 66,17% vốn điều lệ TVB), giá trị khoản đầu tư đã tăng gần 3 lần.