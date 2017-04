Nhận nhà Pandora, 1 trong 9 xe Mercedes đã có chủ

Đây là đợt bốc thăm đầu tiên trong chuỗi bốc thăm 9 tháng liên tục đến cuối năm, mỗi tháng trao 01 xe Mercedes cho khách hàng trúng giải. Tổng số giải thưởng là 9 xe Mercedes C200, E200 và S400.

Các khách hàng mua và nhận nhà càng sớm càng được tham gia nhiều đợt bốc thăm và càng có nhiều cơ hội trúng thưởng. Buổi lễ diễn ra công khai, ấm cúng và nghiêm túc dưới sự chứng kiến của đại diện Sở Công Thương, các khách hàng, các nhà phân phối, các đối tác và phóng viên báo chí, truyền hình.

Ông Nguyễn Viết Sơn là khách hàng may mắn đã trúng thưởng 01 xe Mercedes C200 trị giá 1,479 tỷ đồng. Chia sẻ tại Lễ bốc thăm, ông Nguyễn Viết Sơn nói ông rất vui mừng và hạnh phúc khi may mắn trúng giải thưởng lớn của VMC. Pandora có môi trường sống tuyệt vời, an toàn, trong lành, đẳng cấp. Mật độ xây dựng rất thấp, nhiều diện tích cho cây xanh.

“Dự án với quần thể khép kín với đầy đủ các dịch vụ, hạ tầng từ trường học, khu vườn nướng BBQ, khu thể chất đến khu vui chơi cho trẻ em là lựa chọn xứng đáng để an cư lạc nghiệp. Chúng tôi có thể để bố mẹ, con cái ra ngoài vui chơi, tập thể dục mà không phải lo lắng về các nguy cơ. Tôi sẽ tiếp tục giới thiệu để người thân, bạn bè đến tìm hiểu và sở hữu nhà vườn tại Pandora”- ông Sơn cho biết.

Đại diện CĐT, ông Trần Quang Thành – Tổng Giám đốc cùng đại diện Sở Công Thương trao giải cho khách hàng may mắn trong đợt 1.

Chương trình “Nhận nhà Pandora - Rinh xe sang về nhà” đợt 1 áp dụng cho các khách hàng hoàn tất thanh toán và nhận nhà từ 15/3- 14/4/2017. Cụ thể, các khách hàng mua nhà liền kề thuộc dự án Pandora 53 Triều Khúc được xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng và nhận bàn giao nhà đúng hạn, sẽ nhận được một phiếu tham gia bốc thăm trúng thưởng với giải thưởng có giá trị lớn là 01 xe Mercedes C200.

Dự án Pandora giai đoạn 1 được hoàn thành và mở bán với 104 nhà vườn liền kề diện tích từ 147 m2 trở lên. Với tiến độ bàn giao sổ đỏ nhanh gọn, môi trường sống an toàn, đẳng cấp, ngoài lực lượng bảo vệ 24/24 giờ, Pandora còn lắp đặt hệ thống camera trong toàn dự án. Đây cũng là một trong ít các dự án mà chủ đầu tư mở bán khi đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng và mặt ngoài nhà vườn.. Hiện, nhà vườn Pandora vẫn đang tiếp tục mở bán, chờ đón các cư dân tiếp theo.

Bà Nguyễn Ngọc Hương - Phó Tổng Giám đốc VMC cho biết, từ nay đến cuối năm 2017, VMC tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi “Nhận nhà Pandora - Rinh xe sang về nhà”. Theo đó, các khách hàng thuộc chương trình khuyến mại sẽ còn 8 cơ hội nữa để trúng xe Mercedes.

Theo đánh giá thì chương trình khuyến mại của Pandora lần này có tổng giá trị giải thưởng lên tới 18 tỉ đồng là điều mà ít nhà đầu tư dám đưa ra trong các chương trình khuyến mại về bất động sản.

Giai đoạn 1 – Tổ hợp dự án nhà ở Pandora.

Pandora nằm ở 53 phố Triều Khúc - giáp đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), là nút giao thông trung tâm để đi đến nhiều khu vực. Từ Pandora chỉ mất 5 phút để đến khu trung tâm quận Thanh Xuân như Ngã Tư Sở, Royal City… Dự án này nằm sát Khu Làng Việt Kiều Mộ Lao, Văn Quán, xuống trung tâm Hà Đông mất 3 phút, đối diện Trường ĐH Công nghệ GTVT, gần trường Đại học Hà Nội, ĐH Kiến Trúc, ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, Học viện An ninh,… gần các bệnh viện như bệnh viện Tuệ Tĩnh, Bệnh viện 103… Từ vị trí này, các cư dân cực kỳ thuận tiện trong giao thông, sinh hoạt, làm việc, học tập và giải trí.

Pandora có hạ tầng với hệ thống vườn hoa, sân vườn riêng, có tường rào bảo vệ tạo môi trường sống an ninh cho các cư dân. Pandora cũng được chủ đầu tư chú trọng xây dựng hệ thống đường dạo bộ, cảnh quan thiên nhiên và có mật độ xây dựng chỉ chiếm 30% diện tích. Dự án được xây dựng vừa đảm bảo sự độc lập, riêng biệt của một Dự án cao cấp, nhưng cũng vừa đảm bảo tính kết nối, giao lưu thuận tiện với bên ngoài.

Nhận nhà Pandora 53 Triều Khúc, rinh xe sang về nhà Chủ đầu tư Pandora Triều Khúc cho biết, các khách hàng mua nhà liền kề thuộc dự án Pandora 53 Triều Khúc được xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng và nhận bàn giao nhà đúng hạn, sẽ nhận được một phiếu tham gia bốc thăm trúng thưởng với giải thưởng lên tới 8 xe Mercedes.

