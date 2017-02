Nhiều cơ hội trở thành tiếp viên hàng không của Vietjet

Phục vụ nhu cầu phát triển mạng bay trong nước và quốc tế, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet sẽ tổ chức tuyển dụng Tiếp viên hàng không trên toàn quốc vào ngày 16/3/2017 tại Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ. Khu E1 Cồn Cái Khế, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ và vào ngày 30/3/2017 tại khách sạn Pan Pacific Hanoi – Số 01, đường Thanh Niên, Hà Nội.

Ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ trực tuyến tại crewrecruitment@vietjetair.com từ nay đến hết ngày 11/03/2017 cho đợt tuyển dụng tại Cần Thơ và hết ngày 25/3/2017 cho đợt tuyển dụng tại Hà Nội. Ứng viên cũng có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại ngày hội tuyển dụng.

Tiêu chuẩn ứng viên: độ tuổi từ 20 – 30; tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên, trình độ tiếng Anh TOEIC trên 400 điểm hoặc tương đương; ngoại hình ưa nhìn, nam cao từ 1m70 – 1m80, nữ 1m60 – 1m75 (từ 1m58 đối với ứng viên nữ đã từng là tiếp viên hàng không); có khả năng truyền đạt và giao tiếp tốt, yêu thích làm việc trong ngành dịch vụ và mang niềm vui đến cho mọi người.

Tham khảo tiêu chuẩn ứng viên tại website www.vietjetair.com, mục Cơ hội nghề nghiệp.

Sau khi hoàn thành các khóa đào tạo nghiệp vụ trong và nước ngoài, các ứng viên trúng tuyến sẽ được bố trí việc làm tại hãng với mức thu nhập tốt, cơ hội di chuyển đến nhiều nước trên thế giới cùng nhiều quyền lợi khác.

Trong năm 2016, Vietjet được vinh danh là Thương hiệu Tuyển dụng tốt nhất Châu Á năm 2016 do tổ chức Employer Branding Institute (EBI), World HRD Congress & Stars of the Industry Group bình chọn. Ngoài ra, Vietjet còn là công ty dẫn đầu trong Ngành dịch vụ & Du lịch với giải thưởng “Top những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” do cộng đồng nghề nghiệp Anphabe và Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen công bố.

Về Vietjet:

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam vận hành theo mô hình hàng không thế hệ mới, chi phí thấp và cung cấp đa dạng các dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Không chỉ vận chuyển hàng không, Vietjet còn cung cấp các nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng thông qua các ứng dụng công nghệ thương mại điện tử tiên tiến. Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Bên cạnh vị trí “Top 500 thương hiệu hàng đầu Châu Á 2016”, Vietjet cũng đã vinh dự được bầu chọn là “Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất châu Á” (Best Asian Low Cost Carrier) năm 2015 của TTG Travel Awards và Top 3 hãng hàng không có Fanpage trên Facebook tăng trưởng nhanh nhất thế giới do Socialbakers đánh giá.

Hiện tại, Vietjet đang khai thác 45 tàu bay A320 và A321, thực hiện khoảng 350 chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển gần 35 triệu lượt hành khách, với 63 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia…

Hãng có kế hoạch phát triển mạng bay rộng khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đang nghiên cứu tiếp tục mở rộng các đường bay trong khu vực và đã ký kết hợp đồng mua sắm tàu bay thế hệ mới, hiện đại với các nhà sản xuất máy bay uy tín trên thế giới.

Like Vietjet trên www.facebook.com/vietjetvietnam , follow trên Twitter: https://twitter.com/vietjetvietnam , xem trên https://www.youtube.com/user/vietjetvietnam

AB

Theo Trí thức trẻ/Vietjet