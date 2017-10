Nhiều cổ phiếu "nóng" vào diện chứng khoán không được giao dịch ký quỹ của HoSE

Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo danh sách 91 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 4/2017. Trong số này, có một số thay đổi so với danh sách công bố trước đó (ngày 2/10).

Cụ thể, HoSE đã loại 5 mã chứng khoán FTS, VID, DXV, BGM và FUCVREIG ra khỏi danh sách chứng khoán không được cấp margin, và thêm vào đó là 3 mã DLG, TIC và BCG.

Trong số những chứng khoán được đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không được vay margin này có chứng khoán FPT (FTS) và FUCVREIT của Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam đã đủ 6 tháng niêm yết; cổ phiếu VID của Thương mại Viễn Đông và cổ phiếu DXV của CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng vừa được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo; còn cổ phiếu BGM của khoáng sản Bắc Giang vừa hủy niêm yết trên HoSE.

Ngoài ra, HoSE cũng thông bảo bổ sung thêm 3 mã chứng khoán vào danh sách chứng khoán không được vay margin bao gồm 3 mã DLG, TCI và BGM.

Trong đó cổ phiếu DLG của Tập đoàn Đức Long Gia Lai không được cấp margin do kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ trên BCTC hợp nhất bán niên 2017 soát xét của công ty; cổ phiếu TIC của CTCP Thiết bị điện Tây Nguyên vừa hủy niêm yết trên HNX và cổ phiếu MCG của CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam không được vay margin do công ty vừa nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật về thuế.

Trên sàn HNX, sở GDC Hà Nội cũng vừa công bố danh sách 129 mã cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trong quý 4/2017, trong đó chỉ có 5 mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Số còn lại, chủ yếu là chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát với 61 doanh nghiệp. Ngoài ra, rất nhiều doanh nghiệp do vi phạm pháp luật về thuế, do kết quả kinh doanh, do ý kiến trên BCTC kiểm toán….