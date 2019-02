Nhờ ông Trump, Amazon không phải trả 1 xu cho khoản thuế thu nhập doanh nghiệp dù lãi 11,2 tỷ USD

Amazon là một trong những công ty giá trị nhất thế giới, với mức vốn hoá gần 800 tỷ USD và là "gã khổng lồ" thương mại điện tử đầu tiên thu về 232,9 tỷ USD doanh thu trên toàn cầu trong năm 2018. Chưa dừng ở đó, mức thuế liên bang mà Amazon phải nộp trong 2 năm liên tiếp là 0 USD.

Trên thực tế, Amazon còn nhận được khoản hoàn thuế liên bang là 129 triệu USD trong năm nay, một phần nhờ vào các khoản tín dụng thuế và các khoản khấu trừ, dù lãi sau thuế của Amazon trong năm 2018 đã tăng gần gấp đôi, lên 11,2 tỷ USD từ mức 5,6 tỷ USD của năm trước. Nói một cách khác, về cơ bản, Amazon đang phải trả mức thuế thu nhập liên bang là -1% trong năm nay, sau khi thanh toán 11% ở giai đoạn giữa năm 2011 và 2016, theo The Week.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, người trước đây đã từng chỉ trích Amazon vì không trả mức thuế liên bang cao hơn, chia sẻ trên Twitter rằng các thành viên của Amazon Prime phải trả mức phí hàng năm (119 USD) cao hơn so với khoản thuế liên bang của "gã khổng lồ" này. Hiện tại, Prime đã đạt hơn 100 triệu người dùng.

Một phát ngôn viên của Amazon trả lời CNBC về vấn đề này: "Amazon đã thanh toán tất cả các khoản thuế mà chúng tôi phải nộp ở Mỹ và các quốc gia chúng tôi hoạt động, bao gồm 2,6 tỷ USD thuế doanh nghiệp và 3,4 tỷ USD chi phí thuế trong vòng 3 năm vừa qua."

Gần đây, Amazon đã đưa ra bản báo cáo về khoản hoàn trả thuế liên bang khá lớn trong một tài liệu của công ty. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng công ty sẽ trả tổng cộng 756 triệu USD tiền thuế trong năm nay, gồm thuế nhà nước và thuế quốc tế.

Theo một báo cáo từ Viện chính sách Thuế và Kinh tế (ITEP), một nhóm chuyên gia về chính sách thuế phi lợi nhuận, chỉ ra rằng Amazon đã không phải nộp thuế liên bang trong hai năm liên tiếp. Thực tế là, vào năm ngoái, Amazon còn nhận được khoản hoàn trả thậm chí còn lớn hơn, đó là 137 triệu USD từ chính phủ liên bang.

Hơn nữa, khoản thuế liên bang 0 USD của Amazon là do Đạo luật Việc làm và Cắt giảm thuế mà Quốc hội ban hành vào năm 2017, hạ mức thuế suất doanh nghiệp theo luật định từ 35% xuống còn 21%. Ngoài ban hành mức thuế thấp hơn dành cho các công ty, luật thuế mới cũng "không thể khép lại một loạt các lỗ hổng về thuế, cho phép các công ty thường xuyên đạt lợi nhuận cao tránh được khoản thuế thu nhập liên bang và nhà nước "ngốn" đến gần 1 nửa những gì họ thu về", một thành viên cấp cao từ ITEP - Matthew Gardner, viết trong bản báo cáo.

Bản báo cáo của Gardner cũng lưu ý việc tiết lộ về khoản thuế thu nhập của riêng Amazon cho thấy rằng công ty cũng không phải nộp khoản này trong năm nay, ít nhất một phần lý do là bởi "các khoản tín dụng thuế không xác định" cùng thực tế là Amazon và các công ty khác có thể khấu trừ giá trị cổ phiếu mà họ phát hành cho nhân viên của mình, gồm các quyền chọn dành cho các giám đốc điều hành.

Học giả này trả lời CNBC, bởi hồ sơ thuế của Amazon gửi tới Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) không được công khai nên không thể biết chính xác khoản khấu trừ mà công ty này được hưởng từ việc loại bỏ các quyền chọn cổ phiếu hay giá trị của các khoản tín dụng thuế nhận được từ chính phủ.

Về mức vốn hoá, Amazon cho biết các khoản tín dụng thuế liên bang đó "chủ yếu liên quan đến chính sách tín dụng cho lĩnh vực R&D của liên bang" - một khoản tín dụng thuế phổ biến dành cho các công ty rót tiền vào lĩnh vực nghiên cứu tại Mỹ nhằm phát triển hoạt động kinh doanh.

Từ trước tới nay, Amazon cũng được biến đến nhiều trong việc "săn lùng" các khoản ưu đãi về thuế trong hoạt động tìm kiếm địa điểm xây dựng các trụ sở thứ hai, còn được gọi là "H2Q". Ban đầu, "gã khổng lồ" cho biết trụ sở mới có thể sẽ được đặt tại thành phố New York và Virginia. Tuy nhiên, trong tuần này, công ty đã huỷ kế hoạch xây dựng trụ sở tại New York do sự phản đối từ địa phương.