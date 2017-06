Nhu cầu cao kỷ lục kéo dự trữ cà phê toàn cầu xuống sâu

Theo USDA, tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ lập kỷ lục mới là 158 triệu bao (1 bao = 60 kg) trong năm marketing 2017/18 (tháng 10/tháng 9) trong khi sản lượng dự báo vẫn ở mức 159 triệu bao, trong bối cảnh sản lượng của Brazil giảm theo chu kỳ, được bù lại bởi tăng ở Việt Nam, Mexico và Việt Nam.

Xuất khẩu cà phê thế giới sẽ vững ở mức 111 triệu bao, và dự trữ cuối vụ sẽ giảm xuống 34 triệu bao – thấp nhất kể từ năm 2011/12 - từ mức 35,1 triệu bao của năm 2016/17.

Dự trữ cà phê sẽ thấp nhất 6 năm do tiêu thụ cao kỷ lục mà sản lượng không tăng

Sản lượng arabica dự báo sẽ giảm mạnh xuống 95,.235 triệu bao, từ mức 98,793 triệu bao của năm trước, do sản lượng của Brazil, Guatemala và Papua New Guinea giảm.

Sản lượng robusta dự báo sẽ tăng lên 64,077 triệu bao, so với 60,351 triệu bao niên vụ trước, khi sản lượng tăng ở hầu hết các nước sản xuất.

Về hai thị trường nhập khẩu chủ chốt, Liên minh châu Âu (EU) – chiếm trên 40% nhập khẩu cà phê thế giới – dự báo sẽ giảm nhẹ lượng nhập xuống 46,5 triệu bao trong năm tới. Trong số những nguồn cung cấp chủ chốt cho thị trường này, Brazil dự báo sẽ chiếm 31%, Việt Nam 24%, Colombia 7% và Honduras 6%. Tiêu thụ cà phê ở EU dự báo sẽ tăng nhẹ lên 44,8 triệu bao, dự trữ cuối vụ sẽ ở mức12,5 triệu bao.

Mỹ – thị trường lớn thứ 2 thế giới – dự báo sẽ duy trì mức nhập khẩu ở 26 triệu bao, với những nhà cung cấp chính là Brazil (27%), Colombia (20%) và Việt Nam (16%). Tiêu thụ của Mỹ dự báo sẽ tăng 500.000 bao lên 26 triệu bao, dự trữ cuối vụ sẽ ở mức 7 triệu bao.

Nhập khẩu cà phê của các thị trường Nhật Bản, Canada, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc… dự báo sẽ đều tăng trong năm tới.

Sản lượng cà phê arabica của Brazil dự báo sẽ chỉ đạt 40,5 triệu bao, so với 45,6 triệu bao ở niên vụ trước do cây vào chu kỳ cho năng suất thấp. Trong khi đó sản lượng robusta của nước này sẽ hồi phục, tăng 1,1 triệu bao lên 11,6 triệu bao. Tổng sản lượng cà phê Brazil sẽ giảm 4 triệu bao xuống 52,1 triệu. Tuy nhiên, dự trữ arabica gối từ vụ trước còn nhiều nên tổng cung của nước này sẽ chỉ thấp hơn 1,4 triệu bao so với năm trước. Xuất khẩu cà phê Brazil sẽ ổn định ở 29,4 triệu bao nhờ nhu cầu vững từ các thị trường EU và Mỹ. Dự trữ cuối vụ dự báo sẽ giảm 1,5 triệu bao xuống 3,9 triệu bao.

Sản lượng của Việt Nam dự báo sẽ hồi phục thêm 1,9 triệu bao lên 28,6 triệu bao nhờ đủ mưa trong 3 tháng đầu năm 2017. Bên cạnh đó, giá cà phê năm ngoái cao cũng khích lệ nông dân tăng đầu từ cho cây cà phê. Song mặc dù sản lương tăng, dự trữ gối từ vụ trước còn ít nên xuất khẩu cà phê Việt Nam dự báo sẽ giảm 1 triệu bao xuống 24 triệu bao, và dự trữ cuối vụ sẽ duy trì ổn định ở 1,3 triệu bao.

Tại Trung Mỹ và Mexico, sản lượng dự báo sẽ tăng khoảng 1 triệu bao lên 18,1 triệu bao, song cây cà phê ở khu vực này sẽ vẫn chưa khỏi bệnh lá gỉ sét kéo dài đã 5 năm nay. Sản lượng ở Honduras, Mexico, và Nicaragua sẽ hồi phục nhưng ở El Salvador, Guatemala và Costa Rica vẫn giảm. Xuất khẩu dự báo sẽ tăng nhẹ 700.000 bao lên 15,1 triệu bao.

Sản lượng cà phê Colombia dự báo sẽ vẫn ở mức 14,6 triệu bao như năm trước nhờ thời tiết thuận lợi. Trong một thập kỷ qua, năng suất cà phê Colombia đã tăng gần 30% nhờ tăng mật độ cây trồng và chương trình tái canh cây cà phê. Xuất khẩu và dự trữ cuối vụ của thị trường này dự báo sẽ ở mức lần lượt 12,3 triệu bao và 1,2 triệu bao.

Sản lượng của Indonesia dự báo sẽ tăng nhẹ 300.000 bao lên 10,9 triệu bao. Sản lượng tăng tập trung ở những khu vực Nam Sumatra và Java, nơi robusta chiếm khoảng 75%. Sản lương arabica dự báo sẽ ổn định ở nhờ thời tiết thuận lợi dịp cây ra hoa. Xuất khẩu của Indonesia nhiều khả năng sẽ vững ở 7,3 triệu bao.

Sản lượng của Ấn Độ dự báo sẽ tăng gần 300.000 bao lên 5,5 triệu bao sau khi hạn hán làm giảm sản lượng trong vụ trước. Tuy nhiên, thời tiết ở Ấn Độ năm nay dự báo sẽ không thuận lợi, mưa vẫn ít hơn mọi năm, có thể làm sai lệch dự báo. Xuất khẩu từ thị trường này có thể vẫn vững ở 4 triệu bao.

Vân Chi

Theo Trí thức trẻ