Nhu cầu lớn về không gian sống cao cấp liền kề phố cổ Hà Nội

Hà Nội và áp lực dân số khu vực trung tâm

Ngày 09/01/2013, UBND TP Hà Nội công bố Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án giãn dân khu phố cổ quận Hoàn Kiếm” nhằm giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ xuống còn khoảng 500 người/ha (mật độ khống chế theo quy hoạch đến năm 2020) tương ứng với việc di chuyển khoảng 26.200 người dân và hiện, đề án vẫn đang trong giai đoạn triển khai.

Theo thống kê, mật độ dân số quận Hoàn Kiếm năm 2008 là 27.977 người/km2, đến năm 2017 là 30.359 người/km2, tổng dân số tăng 12.000 người. Quận Ba Đình cũng tăng khoảng 23.000 dân sau 10 năm. Như vậy, bên cạnh lượng dân cư đã đông đảo mà đề án giãn dân chưa hoàn thành, khu vực trung tâm Hà Nội còn phải đối mặt với một lượng không nhỏ cư dân mới. Tính trung bình mỗi năm hai quận trung tâm tăng khoảng 3.500 dân, tương đương với quy mô một khu đô thị lớn với khoảng 1.000 căn hộ.

Tuy nhiên, theo ý kiến của một số cư dân sinh sống tại phố cổ, việc lựa chọn nơi an cư mới với họ gặp rất nhiều khó khăn do đã quen với cuộc sống trung tâm và nguồn cung nhà ở khu vực này cũng không cho họ nhiều lựa chọn.

Quỹ đất có hạn, dân số tăng nhanh chóng, có thể thấy lõi trung tâm Hà Nội đang đứng trước áp lực mạnh mẽ về hạ tầng. Điểm danh các dự án trong bán kính 5 km xung quanh Nhà Hát Lớn, phần lớn đều đã hết hàng từ rất sớm. Quỹ đất trong nội đô cho các dự án mới cũng gần như không còn.

Vì sao Hinode City trở thành lựa chọn hàng đầu của “Người Phố Cổ”

Có một thực tế không thể phủ nhận là người dân phố cổ rất khó khăn khi phải lựa chọn tổ ấm thay thế cho ngôi nhà đã gắn bó bao năm nơi trung tâm văn hiến Thủ đô. Mặc dù những bất tiện khi sinh hoạt trong một không gian chật chội, công trình xuống cấp thôi thúc họ tìm kiếm một nơi tiện nghi hơn, thoải mái hơn nhưng không phải dự án nào cũng có thể đáp ứng tiêu chí của nhóm khách hàng khó tính này.

Ông Vũ Hoàng Phong (Hàng Bài, Hoàn Kiếm) cho biết, do đã ở nhà phố lâu năm, ông và gia đình khá băn khoăn khi lựa chọn sống ở các chung cư. Đây phải là một dự án thực sự thuyết phục ông mới có thể đưa ra quyết định.

Ngoài vấn đề vị trí gần phố cổ, ông đặc biệt quan tâm tới chất lượng công trình, không lo bị xuống cấp sau một thời gian sử dụng; thiết kế các không gian đảm bảo sự riêng tư, thoải mái, thuận tiện; hệ thống tiện ích, dịch vụ nội khu; hệ thống phòng cháy chữa cháy của dự án… thậm chí, thời gian chờ thang máy cũng là vấn đề gia đình ông rất quan tâm khi lần đầu tiên quyết định ở chung cư.

Điểm tên các dự án nằm trong khoảng 10 phút lái xe để tới Hồ Gươm, Hinode City là dự án căn hộ cao cấp hiếm hoi đang trong giai đoạn hoàn thiện và thu hút được một lượng đông đảo khách hàng từ phố cổ chuyển về sinh sống.

Toạ lạc tại trung tâm Q. Hai Bà Trưng, Hinode City cách phố cổ chỉ 10 phút và dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác trong thành phố.

Xoá bỏ hoàn toàn những nghi ngại thường gặp với định nghĩa “chung cư” như chất lượng xây dựng không tốt, nhanh xuống cấp, Chủ đầu tư Vietracimex đã công bố các thông tin liên quan đến vật liệu, tiêu chuẩn công trình của Hinode City ngay từ khi dự án mới ra mắt.

Bên cạnh đó, dự án cũng được Chủ đầu tư chu đáo kiến tạo từng chi tiết thiết kế rất nhỏ như: hành lang thoáng rộng, vừa có điều hòa vừa có cửa thoáng; trần nhà cao hơn hẳn so với nhiều chung cư thông thường, hệ thống PCCC đạt các tiêu chuẩn quốc tế đáng tin cậy nhất hiện nay, hệ thống thang máy hiện đại với mật độ vượt cả tiêu chuẩn căn hộ hạng A… Đây cũng là dự án duy nhất có thiết kế thang cứu hộ, chữa cháy có thể hoạt động khi có sự cố hỏa hoạn.

Chia sẻ về việc lựa chọn Hinode City, anh Nguyễn Huy Bình (Hàng Bồ, Hoàn Kiếm) cho biết, trước nay vấn đề anh lo ngại nhất với nhà chung cư là chất lượng và yếu tố an ninh, an toàn thì Hinode City đã hoàn toàn xóa bỏ được những nghi ngại đó. Thay vì chọn một căn nhà trong ngõ nhỏ, phố chật thì với mức tiền tương đương, anh quyết định mua một căn hộ tại tòa Asahi Tower để được hưởng không gian sống sang trọng, hiện đại, an toàn với 58 tiện ích, dịch vụ nội khu giữa trung tâm thành phố.

“Chất lượng”, “cao cấp”, “an toàn” là những từ khóa thường được khách hàng nhắc đến khi nói về Hinode City.

Được thiết kế đậm nét văn hóa phương Đông cùng sự đầu tư nghiêm túc, chất lượng thi công đảm bảo, tiến độ thi công nhanh chóng, lại sở hữu vị trí thuận lợi liền kề phố cổ, Hinode City lựa chọn lý tưởng cho các cư dân phố cổ đang có nhu cầu chuyển nơi sinh sống và cả những khách hàng đang muốn lựa chọn cuộc sống cao cấp giữa trung tâm Thủ đô.