Nhu cầu trái phiếu tăng mạnh, lãi suất giảm sâu

Bản tin thị trường tiền tệ tháng 1 của Bộ phận phân tích và tư vấn khách hàng cá nhân của công ty chứng khoán SSI vừa công bố cho biết, thị trường trái phiếu tháng đầu năm 2019 hoạt động khá sôi động.

Trên thị trường sơ cấp, tổng khối lượng chào thầu là 41.500 tỷ đồng, khối lượng đăng ký gấp 3,5 lần lượng gọi thầu, khối lượng trúng thầu là 36.343 tỷ đồng – bằng 87,6% khối lượng gọi thầu và là mức cao nhất tính theo tháng trong hơn 2 năm trở lại đây. Hiện chưa có kế hoạch phát hành chính thức của KBNN nhưng theo thông tin từ bộ Tài chính, lượng TPCP dự kiến phát hành năm 2019 là khoảng 200.000 tỷ đồng. Nếu như vậy, chỉ trong 1 tháng đầu năm, khối lượng phát hành đã đạt 18% con số dự kiến này.



Tất cả các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm đều được phát hành trong đó nhiều nhất là 17.150 tỷ đồng (chiếm 47%) kỳ hạn 10 năm và 14.000 tỷ đồng (chiếm 39%) kỳ hạn 15.

Mức lãi suất trúng thầu các kỳ hạn đều giảm mạnh so với những phiên trúng thầu gần nhất các tháng trước. Cụ thể, lãi suất trúng thầu gần nhất của kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm lần lượt là 3,8%, 4,17%, 4,8%, 5,12%, 5,59% và 5,8%. Như vậy, các kỳ hạn 10 năm và 15 đã giảm 30 điểm cơ bản (bps) và 18bps so với tháng trước; kỳ hạn 5 năm cũng đã giảm tới 40bps so với phiên trúng thầu gần nhất từ cuối tháng 10/2018.

Trên thị trường thứ cấp, lợi tức trái phiếu sụt giảm mạnh từ 20-73bps ở tất cả các kỳ hạn trong đó mức giảm mạnh nhất là ở các kỳ hạn từ 1-5 năm, kỳ hạn 10 năm mất mốc 5%/năm, độ dốc của đường cong lợi tức tăng lên rõ rệt so với cuối tháng trước. Cụ thể, lợi tức các kỳ hạn 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm tại 31/1/2019 là 3,36%, 3,51%, 3,75%, 4,81% và 5,11%. Lãi suất trên sơ cấp và thứ cấp gần như ngang bằng nhau.

Tổng khối lượng giao dịch tháng 1 đạt 157 nghìn tỷ đồng, giảm 2% so với tháng trước trong đó tỷ trọng giao dịch outright vẫn duy trì ở mức 48%, còn lại là repos. Khối ngoại tham gia tích cực hơn với tổng khối lượng giao dịch là 8.224 tỷ đồng – tăng 50% so với tháng trước và tiếp tục mua ròng tháng thứ 3 liên tiếp với giá trị mua ròng là 2.121 tỷ đồng.

Theo nhận định của nhóm phân tích, với tuyên bố ngừng tăng lãi suất của FED, thanh khoản dồi dào trở lại sau cao điểm Tết Nguyên đán cùng với dự thảo về cắt giảm dự trữ bắt buộc của NHNN với một số đối tượng sẽ khiến cho tăng cầu TPCP trên sơ cấp, việc phát hành trên sơ cấp sẽ tương đối thuận lợi, lợi tức TPCP trên cả sơ cấp và thứ cấp khả năng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.