Nhu cầu trong nước tăng cao, sản lượng thép Trung Quốc liên tục phá kỷ lục

Sản lượng thép của Trung Quốc đang tăng mạnh do Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng. Điều này gây tâm lý hoang mang cho thị trường thép toàn cầu đồng thời làm tăng thêm mối nghi ngờ trước nỗ lực giảm sản lượng thép của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết sản lượng thép thô của nước này trong tháng 3, tháng 4 liên tục phá vỡ kỷ lục. Trong tháng 3, sản lượng khai thác thép thô tăng 1,8% so với tháng 2 lên mức 71,99 triệu tấn. Không dừng lại ở đó, sản lượng khai thác thép thô trong tháng 4 tiếp tục tăng 4,9% lên 72,78 triệu tấn. Sản lượng thép của Trung Quốc hiện đang chiếm tới một nửa lượng thép trên toàn cầu.

Việc Chính phủ mạnh tay đầu tư là nhân tố lớn nhất thúc đẩy sản lượng thép ở Trung Quốc tăng. Kể từ tháng 1 đến tháng 4, đầu tư công tăng tới 23,3% so với năm ngoái. Cùng lúc đầu tư bất động sản cũng tăng 9,3%. Nhu cầu thép ở 2 lĩnh vực này đều tăng cao. Cùng lúc đó, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đến gần, các nhà lãnh đạo đang cố gắng tằng cường tổng sản phẩm quốc nội để củng cố uy tín của mình.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 3 tháng đầu năm tăng vượt mong đợi ở mức 6,9% chủ yếu do kế hoạch tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng của Chính phủ.

Nguyên nhân tiếp theo là do Chính phủ Trung Quốc thắt chặt hơn việc tái chế sắt phế liệu - loại sắt được cho là bất hợp pháp do gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất loại thép này ở khu vực nông thôn vẫn tiếp tục tái diễn với sản lượng hàng năm đạt 30 triệu tấn. Cuối năm ngóai, Chính phủ Trung Quốc bắt đầu đóng cửa hàng loạt các nhà máy thép tái chế. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng từ chối tiết lộ thông tin những nhà máy bị đóng cửa hoặc bị đình chỉ tạm thời.

Hiện tại, lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm do nhu cầu thép trong nước tăng. Tính đến tháng 4, xuất khẩu thép của nước này giảm liên tục trong 9 tháng liền. Mức giá của các loại thép thành phẩm như thép cốt, thép tấm và một số loại thép khác cũng giao động mạnh, tăng 20-27% so với cùng kỳ năm ngoái tuy nhiên giảm 10-20% so với đỉnh tháng 3.

Ngành chế tạo của Trung Quốc trong tháng 5 tăng trưởng vượt bậc so với kỳ vọng do hoạt động sản xuất ngành công nghiệp luyện thép phục hồi nhanh chóng. Thông tin này được đưa ra trong một bản báo cáo chính thức công bố vào hôm thứ Tư trước quan ngại của thị trường rằng động lực phát triển kinh tế Trung Quốc đang ở mức thấp.

Hoạt động sản xuất ở ngành công nghiệp thép Trung Quốc mở rộng với tốc độ chóng mặt trong tháng 5 do số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh. Điều này cho thấy nhu cầu thép ở các ngành xây dựng đang phục hồi trở lại.

Mối quan ngại về thị trường thép cũng đang leo thang ở châu Âu, Nhật Bản và Mỹ. Chính phủ Trung Quốc đang thắt chặt chính sắt tiền tệ trước mối lo bong bóng bất động sản và rất nhiều người tin rằng nền kinh tế quốc gia sẽ chững lại trong 6 tháng cuối năm 2017. Nếu Trung Quốc xuất khẩu thép giá rẻ trở lại, rất nhiều nhà sản xuất thép ở các quốc gia phát triển sẽ gặp không ít khó khăn.

Tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra hồi tháng 4, Trung Quốc bị chỉ trích vì đã sản xuất thép tràn lan gây nhũng loạn thị trường thép trên thế giới. Tuy nhiên, quốc gia này xoa dịu thị trường bằng việc tuyên bố sẽ nỗ lực giảm công suất sản xuất. Công suất sản xuất thép hàng năm của Trung Quốc đạt 1,2 tỷ tấn, tuy nhiên đến năm 2016 đã giảm 65 triệu tấn và tiếp tục giảm 31,7 triệu tấn trong nửa đầu năm 2017.

Năm 2016, Chính phủ Trung Quốc quyết định đến năm 2020 sẽ cắt giảm sản lượng thép trong khoảng từ 100 triệu tấn đến 150 triệu tấn. Cùng lúc đó, Trung Quốc cũng dự đoán sản lượng sẽ còn khoảng 700 triệu tấn. Tuy nhiên, ngay cả khi công suất sản xuất chỉ còn 80% nhưng sản lượng của nước này có thể chạm mức cao nhất là 900 triệu tấn.

Theo Đức Quỳnh

