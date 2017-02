Nhựa An Phát tổ chức ĐHCĐ 2017, đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 tăng 40%

Ngày 18/02/2017 tới đây, CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (mã chứng khoán AAA) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại trụ sở của công ty (Lô CN 11+ CN 12, cụm CN An Đồng, TT. Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Danh sách cổ đông có quyền dự họp được chốt ngày 12/01/2017.

Năm 2016 là năm đánh dấu những cột mốc quan trọng của An Phát khi xây dựng dự án nhà máy số 6 và số 7, đẩy mạnh phát triển thị trường Nhật Bản, Mỹ và Úc. Sự ổn định của nguyên liệu chính, cùng những chính sách điều hành sản xuất kinh doanh nhạy bén, linh hoạt và hợp lý, sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, An Phát đã có sự thành công về mặt doanh thu và lợi nhuận với những con số ấn tượng, cao nhất kể từ khi thành lập đến nay, lần lượt ghi nhận 2.145 tỷ và 142,9 tỷ - gấp đến 3,6 lần so với thực hiện năm 2015, đồng thời vượt kế hoạch lên đến 43%.

Bên cạnh đó, việc chuyển sang niêm yết tại HSX giúp cổ phiếu của AAA thu hút được nhiều hơn các nhà đầu tư chuyên nghiệp, các tổ chức, các quỹ lớn. Đánh giá về việc này, nhiều nhà đầu tư cho rằng khi AAA bước sang một sân chơi lớn và uy tín hơn thì cổ phiếu AAA cũng được nâng vị thế, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư quan tâm.

Theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc, năm 2016, các nhà máy của công ty đều được tăng công suất, đặc biệt là nhà máy 5 góp phần đẩy mạnh việc thâm nhập thị trường Nhật Bản của công ty. Các nhà máy 1, nhà máy 2, nhà máy 3 cũng đẩy mạnh sản lượng, khối lượng bán hàng tới thị trường truyền thống EU, Châu Phi và đặc biệt thị trường mới Châu Úc và Châu Mỹ đã được cải thiện rõ rệt.

Cuối năm 2016, giai đoạn 1 của nhà máy số 6 đã được vận hành thử nghiệm thành công, sản lượng sản xuất sẽ được đẩy mạnh trong năm 2017 khi nhà máy hoạt động ổn định.

Tiếp nối sự thành công của năm 2016, trong năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đặt kế hoạch sản lượng hợp nhất là 86.000 tấn/năm, tổng doanh thu hợp nhất 2.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 200 tỷ đồng – tăng 40% so với năm trước. Công ty cũng dự kiến mức cổ tức bằng tiền mặt năm nay khoảng 20-30%/cổ phần. Kế hoạch này được chúng tôi đánh giá là hoàn toàn có khả thi với tiềm lực, kinh nghiệm và vị thế hiện nay của An Phát.

HĐQT cũng nêu một số kế hoạch cơ bản như thực hiện đưa vào vận hành giai đoạn 2 nhà máy sản xuất số 6 và nhà máy sản xuất số 7; triển khai xây dựng nhà máy số 8 sản xuất bao bì màng phức và tự huỷ; hoàn thành các công tác khác trong kế hoạch phát triển công ty.

Ngoài ra, An Phát có những điều chỉnh về mặt kế hoạch và định hướng hoạt động khi huỷ bỏ hoạt động một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện để nâng tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài là 100% vốn Điều lệ. An Phát cũng thực hiện bầu lại thành viên HĐQT đã hết nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty là ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

A.D

Theo Trí thức trẻ