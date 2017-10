Nhựa Tiền Phong (NTP): Lợi nhuận quý 3 gần gấp đôi cùng kỳ do lãi đột biến từ công ty liên kết

CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (mã chứng khoán NTP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với kết quả lãi sau thuế 161 tỷ đồng, tăng trưởng gần gấp đôi so với số lãi gần 88 tỷ đồng quý 3 năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 1.276 tỷ đồng, tăng 15% so với doanh thu đạt được trong quý 3 năm ngoái. Trong đó doanh thu bán hàng trong nước đạt 1.225 tỷ đồng, chiếm hầu hết tổng doanh thu của công ty. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 421 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong quý, doanh thu từ hoạt động tài chính không đáng kể, chỉ hơn 1 tỷ đồng như quý 3 năm ngoái, tuy nhiên, khoản chi phí tài chính trong quý hơn 20,5 tỷ đồng, tăng 7,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đây chủ yếu là chi lãi tiền vay. Nguyên nhân chi phí lãi vay tăng mạnh, do tổng nợ phải trả đến cuối kỳ còn hơn 2.040 tỷ đồng, tăng 455 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó riêng vay nợ ngắn hạn tăng gần 400 tỷ đồng – lên 1.393 tỷ đồng; còn vay nợ dài hạn cũng tăng 90 tỷ đồng – lên 263 tỷ đồng.

Bên cạnh đó chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 50 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quý 3 Nhựa Tiền Phong ghi nhận gần 83 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết, tăng 74 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trên BCTC thể hiện, tổng khoản đầu tư vào các công ty liên doanh liên kế đến cuối kỳ lên đến trên 232 tỷ đồng, trong đó riêng đầu tư vào CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam đã gần 222 tỷ đồng. Ngoài ra trong kỳ công ty cũng đầu tư dài hạn mới gần 47 tỷ đồng để mua hơn 4,6 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV KD nước sạch Nam Định.

Kết quả riêng quý 3 Nhựa Tiền Phong báo lãi trước thuế 170,3 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 161 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu đạt 3.329 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt trên 402 tỷ đồng, hoàn thành 88% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế thu về trên 363 tỷ đồng.

Trên BCTC công ty cũng thể hiện, trong kỳ Nhựa Tiền Phong đầu tư thêm gần 80 tỷ đồng vào xây dựng nhà máy tại quận Dương Kinh, Hải Phòng.

Tính đến 30/9/2017, tổng cộng tài sản đạt 4.133 tỷ đồng, tăng 680 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả lên đến 2.041 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 2.091 tỷ đồng trong đó vốn góp chủ sở hữu gần 893 tỷ đồng.