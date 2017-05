Những chai nước để hàng ngày trời sau ghế lái ô tô: Bạn đang uống vào mầm bệnh ung thư mà không hề hay biết!

Nước đóng chai để trong ô tô phải chịu nhiệt độ "nóng" hơn bạn nghĩ rất nhiều

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng việc uống nước trong chai nhựa để ở nhiệt độ cao trong một thời gian dài có thể gây ra những tác hại khôn lường đối với sức khỏe.

Điều đặc biệt, nghiên cứu này còn nhấn mạnh cụ thể tới trường hợp những chai nước mà bạn có khi đã để hàng tháng trời ở sau ghế lái ô tô, khi lấy xe mà cảm thấy khát trong người thì bỏ ra uống. Động tác nhỏ này, tưởng là bình thường nhưng thực ra đang phá hoại sức khỏe của bạn mỗi ngày!

Cụ thể, theo nghiên cứu này thì khi nhiệt độ bên ngoài ở khoảng từ 80 độ F (27 độ C) – 100 độ F (38 độ C) thì nhiệt độ bên trong xe ô tô, nếu như không có điều hòa giảm nhiệt, có thể đạt ngưỡng từ 130 độ F (54 độ C) đến 172 độ F (77 đồ F). Mức nhiệt này thậm chí còn cao hơn nhiệt độ “thấp” của một chiếc lò nướng.

Cũng theo một nghiên cứu từ Viện Hàn lâm nhi khoa Hoa Kỳ thì trong điều kiện nhiệt độ gia tăng theo thời gian, sự khác biệt về nhiệt độ rất ít cho dù xe ô tô đang đóng cửa hoặc mở cửa hé. Trong cả hai trường hợp, nhiệt độ trong xe có thể tăng lên tới khoảng 40 độ C trong vòng một giờ, ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài là chỉ 22 độ C.

Cũng cần nhớ rằng chỉ khi bạn ngồi trong xe thì điều hòa nhiệt độ của xe mới được bật. Điều đó có nghĩa là rất ít khi những chai nước mà bạn uống hàng ngày kia được hưởng không khí mát lạnh của điều hòa. Chúng đang thường xuyên phải chịu những mức nhiệt cao hơn nhiều so với bạn nghĩ.

Hậu quả: Nhựa chai nung nóng hòa vào nước gây ung thư vú, chậm phát triển trí não

Chúng ta vẫn quen với vấn đề của nước đóng chai là chúng có thể chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh, gây ảnh hưởng đến những người có hệ thống miễn dịch yếu. Vi khuẩn có thể đến từ nước hoặc có thể từ ngay quá trình đóng chai. Tuy nhiên vi khuẩn chỉ là một vấn đề, còn nhựa, nhất là khi nung nóng, lại là vấn đề rất khác ảnh hưởng tới chất lượng nước.

Một bức ảnh tuyên truyền từ Mỹ: "Nước đóng chai để trong xe ô tô rất nguy hiểm. Hãy chia sẻ ngay cho người khác biết".

Một nghiên cứu của Đại học Florida tiến hành trên 16 nhãn hiệu nước uống đóng chai ở Mỹ đã cho ra kết quả rằng chất bisphenol A (BPA) có tồn tại trong các chai nước bằng nhựa này.

BPA vốn là một loại hóa chất nguy hiểm, có liên quan đến vấn đề sức khỏe như tiêu hóa cho đến các vấn đề về phát triển trí não. Nó đã được tìm thấy trong khoảng 2 tỷ sản phẩm được sử dụng hàng ngày trên đất Mỹ. Cũng do nó gây ảnh hưởng xấu tới việc phát triển trí não và cơ thể như vậy, trẻ em và phụ nữ mang thai được khuyến cáo phải đặc biệt phải tránh tiếp xúc với BPA.

Quay về với nước thì các chai nước bằng nhựa vốn được làm từ polyethylene terephthalate, một loại vật liệu được sử dụng cho rất nhiều bao bì thực phẩm và đồ uống vì nó nhẹ, bền và chống vỡ.

Điều quan trọng, khi nó bị nung nóng, nhựa trong chai sẽ có thể giải phóng BPA hóa học, gây ảnh hưởng đến lượng hormone estrogen (hormone nữ) trong cơ thể và có thể gây ra nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ khi tiếp xúc ở mức cao.

Vì vậy, những chai nước được đặt trên xe ô tô của bạn hàng ngày có thể không hề an toàn như bạn nghĩ đâu. Hãy tuyệt đối không uống những chai nước đóng chai để trong ô tô đặc biệt là trong thời gian quá lâu bởi lẽ sẽ có rất nhiều nguy cơ sức khỏe rình rập bạn.

Theo Phan Lê

Trí thức trẻ