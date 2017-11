Những chiếc bút máy "giá trị" nhất thế giới, mỗi chiếc bút gắn liền với một câu chuyện lịch sử

Nếu cho rằng bút máy không còn được ưa chuộng bởi sự phát triển của thiết bị công nghệ hiện đại thì đó là một sai lầm. Cũng giống như đồng hồ, bút máy được xem là vật liền thân thể hiện đẳng cấp và sự sang trọng của các doanh nhân. Vì thế, các doanh nhân giàu có thường lựa chọn những cây bút có giá trị cả về tiền bạc và ý nghĩa.

Chiếc bút máy thông thường được sử dụng để ghi lại những thông tin và câu chuyện đáng nhớ. Nhưng nếu tự bản thân mỗi chiếc bút đã gắn liền với một câu chuyện đầy thì sao? Dưới đây là sáu cây bút giá trị “bạc tỷ” được thiết kế theo các nhân vật huyền thoại trong văn hóa và lịch sử:

Cây bút Thoth

Nhằm tái hiện nền văn minh cổ đại của nhân loại, nhà sản xuất vật phẩm cao cấp của Ý Montegrappa đã cho ra mắt dòng sản phẩm bút máy đặc biệt mang tên “Thoth”. Trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại, Thoth là vị thần có trí tuệ vô biên - người đã sáng lập ra chữ cái và chữ viết

Cây bút mang tên vị thần vĩ đại Thoth được thiết kế giống như xác ướp Ai Cập cổ đại, mô phỏng chính xác từ hình dạng, đường cong đến những họa tiết trang trí trên thân bút. Phần quai bút được chạm khắc tinh xảo hình đầu cò mỏ nhọn đang ngậm viên ngọc lục bảo. Hình ảnh này chính là biểu tượng đặc trưng của thần Thoth và đại diện cho sự thông thái, trí tuệ.

Bên cạnh đó, những ký tự tượng hình thời Ai Cập cổ đại được bố trí hài hòa dưới nắp bút. Một số họa tiết lấy cảm hứng từ phong cách thời trang Ai Cập được khắc họa khéo léo trên thân bút. Phần ngòi bút có hai phiên bản làm từ bạc cao cấp và vàng 18k. Cả hai phiên bản đều khắc hình ảnh của vị thần Thoth. Phiên bản bạc được sản xuất tổng cộng 365 chiếc tượng trưng cho 365 ngày thần Thoth dùng để sáng lập lịch trong một năm. Phiên bản vàng 18k chỉ có đúng 5 chiếc đại diện cho khoảng thời gian mà vị thần này chiến thắng trong cuộc chiến trở thành thần Mặt Trăng. Mỗi cây bút máy Thoth có giá trị từ 2.700 – 49.950 Bảng Anh tùy từng phiên bản (tương đương hơn 80 triệu – 1.5 tỷ đồng).

Cây bút Antoine De Saint-Exupery

Sản xuất với số lượng hạn chế vào năm 1931, chiếc bút Antoine De Saint-Exupery cùng tên với phi hành gia kiêm nhà văn người Pháp. Ông đã dành giải liên hoan quốc tế cho tác phẩm “Night Fight” (Tạm dịch: Chuyến bay đêm). Chuyến Bay Đêm là một cuốn sách viết về người phi công trong thời chiến được tác giả miêu tả bằng cảm xúc chân thực, ngợi ca tính anh dũng, quả cảm không ngại khó khăn gian khổ. Mặc dù luôn sống trong nguy hiểm nhưng tâm hồn của họ lại hướng đến những điều tươi sáng, lãng mạn và cảm nhận về cuộc sống sâu sắc.

Chiếc bút máy Antoine De Saint-Exupery có thiết kế dựa trên cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết "Chuyến bay đêm". Phần nắp bút được chế tác tương tự như buồng lái của chiếc phi cơ. Ngay cả những chi tiết chạm khắc trên thân bút cũng gợi nhắc đến hình ảnh bầu trời trong xanh đầy mây và những dấu mốc địa lý quan trọng trong cuộc đời phi hành gia này. Bút máy được làm thủ công hoàn toàn với bộ khung vàng 18k. Phần ngòi bút in hình ngôi sao vàng năm cánh ghi tên nhà sản xuất và năm phát hành. Giá trị của một chiếc bút Antoine De Saint-Exupery là 3.860 USD (hơn 87 triệu đồng).

Cây bút Emperor Dragon

Trong thần thoại phương Đông, con rồng thường gắn liền với hình ảnh của bậc đế vương cao quý, biểu tượng của sức mạnh và quyền lực. Đó cũng là lý do vì sao thương hiệu Namiki của Nhật Bản lấy hình ảnh con rồng huyền thoại làm cảm hứng thiết kế ra dòng sản phẩm bút máy cao cấp mang tên Emperor Dragon.

Namiki đã sáng tạo ra hai phiên bản rồng uốn lượn tinh tế trên chiếc bút máy của mình. Một là phiên bản rồng nước và một là phiên bản rồng trời đang bảo vệ viên ngọc dưới móng vuốt. Theo văn hóa Nhật Bản, con rồng còn mang lại sự thịnh vượng và may mắn. Mọi chi tiết trên cây bút đều được thực hiện bằng kỹ thuật Maki-e-Taka tiên tiến nhất Nhật bản. Mỗi chiếc bút đòi hỏi ít nhất ba tháng lắp ráp và có giá tối thiểu 7.860 USD.

Cây bút Count Cagliostro

Count Alessandro di Cagliostro (1743–1795) là bí danh của nhà thám hiểm và ảo thuật gia người Ý Guiseppe Balsamo. Ông là nhân vật gây tranh cãi suốt nhiều thập kỉ ở Châu Âu vì sự nghiệp theo đuổi nghệ thuật huyền bí. Nhà sản xuất Montegrappa đã tạo nên một chiếc bút máy lấy cảm hứng từ cuộc đời của nhà thảm hiểm kì bí này.

Chiếc bút Count Cagliostro được trang trí bằng những hình ảnh liên quan đến nghệ thuật huyền bí. Phần kẹp bút làm bằng kỹ thuật đúc khuôn mẫu chảy với chất liệu bạc và vàng kết hợp, mô phỏng hình ảnh con dấu cá nhân của Cagliostro. Trong số các dấu hiệu được chạm khắc trên thân bút, hình ảnh “con mắt trong kim tự tháp” là biểu tượng của Hội kín Illuminati thể hiện sự nhìn thấu tất cả. Biểu tượng của Hội Tam Điểm là chiếc compa kết hợp với thước vuông và có chữ G ở giữa với ý nghĩa đề cao trí tuệ và kiến thức của con người. Cuối cùng, hình ảnh “Cây Sự Sống” biểu trưng cho toàn bộ vũ trụ. Chiếc bút đặc biệt có giá không dưới 3000 USD.

Cây bút Marilyn Monroe

Bút máy Montblanc Muses Marilyn Monroe phiên bản đặc biệt được lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc giày cao gót của huyền thoại sắc đẹp người Mỹ - Marilyn Monroe. Sắc đỏ chủ đạo trên cây bút cũng là màu sắc yêu thích của nữ diễn viên. Viên ngọc trai duy nhất đính trên phần quai bút tượng trưng cho cuộc tình lãng mạn nhưng ngắn ngủi của Marilyn Monroe và chồng, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 274 ngày.

Bộ sưu tập bút máy “Game of Thrones”

Với cốt truyện sử thi về sự phản bội dòng tộc, gia đình, danh dự, tham vọng và tình yêu, bộ phim “Game of Thrones” (Tạm dịch: Trò chơi vương quyền) đã trở thành loạt phim truyền hình đỉnh cao của Hollywood. Để kỉ niệm sự thành công của bộ phim, thương hiệu Montegrappa đã cho ra đời bộ sưu tập bút máy cùng tên: “Game of Thrones”.

Bộ sưu tập bao gồm 4 thiết kế đại diện cho bốn gia tộc lớn trong bộ phim: Stark, Baratheon, Lannister và Targaryen. Cây bút màu vàng – đen đại diện cho nhà Barathoen có khắc hình gia huy là chiếc đầu dê với bộ sừng đồ sộ và câu nói “Our is the fury”. Chiếc bút Stark, dòng họ trấn giữ Đô Thành Phương bắc có màu thuần bạc và khắc hình đầu sói với câu nói “Winter is comming”. Dòng họ lớn kế tiếp là Lannister, trấn giữ phía tây. Hình gia huy của họ là hình đầu sư tử và câu nói là “Hear me roar” đều được khắc khéo léo trên chiếc bút máy màu đỏ - vàng. Trong khi đó, chiếc bút của dòng tộc Targaryen lại có màu tím và chạm khắc gia huy hình rồng 3 đầu với câu nói “Fire and Blood”. Mỗi phiên bản được bán lẻ với giá tối thiểu 3.900 USD.