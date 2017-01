Những điều nhất định phải trải nghiệm trong ngày mùng 1 Tết ở Hà Nội

Tận hưởng không khí

Nguồn ảnh: Internet.

Những con phố Hà Nội ngày thường đông đúc, tấp nập người qua lại là thế nhưng sáng mùng 1 thì lại bình yên, vắng vẻ đến lạ thường. Cái không khí tĩnh lặng, sâu lắng hơn trong ngày đầu năm mới khiến nhiều người Hà Nội hồi tưởng về những cái Tết xưa, bình dị mà ấm cúng.

Khoảnh khắc bình yên ấy chỉ có vài giờ ít ỏi trong buổi sáng mà thôi nên muốn tận hưởng trọn vẹn thì phải thật sớm, lang thang giữa những con phố cổ, chậm rãi thưởng thức bầu khí trong lành, tinh khôi hiếm hoi, cả năm mới có một ngày.

Đi chùa cầu an

Đi lễ chùa đầu năm để cầu mong an lành, may mắn đã là truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam. Chính vì thế, sau khi đón Giao thừa hoặc sáng mùng 1, nhiều người có tục lệ ghé thăm các ngôi đền, chùa trong nội thành như đền Ngọc Sơn, đền Quán Thánh, chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, chùa Phúc Khánh, chùa Hà... để cầu chúc cho một năm an lành, vạn sự như ý.

Xin chữ ông đồ

Nguồn ảnh: Internet.

Văn Miếu Quốc Tử Giám mở cửa quanh năm nhưng dường như chỉ những ngày đầu Xuân mới tấp nập người ra vào. Không chỉ các bạn học sinh, sinh viên tới đây để cầu mong cho việc học hành trong năm tới suôn sẻ mà còn có không ít người say mê với cái đẹp trong những nét chữ thư pháp cũng tới để xin chữ của các ông đồ.

Xin chữ đầu năm ở Văn Miếu là một trong những nét đẹp truyền thống lâu đời của người dân thủ đô. Khi đến xin chữ, ông đồ sẽ giải thích ý nghĩa của từng nét bút và tư vấn cách chọn chữ để xin mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe như ý muốn.

Thưởng thức ẩm thực ngày Tết

Lẽ dĩ nhiên, ngày lễ Tết là phải ăn và chơi. Bên cạnh việc đoàn tụ bên mâm cơm gia đình và thưởng thức những món ẩm thực Tết truyền thống thì cũng có không ít người thích thú với việc "đổi bữa" trong những nhà hàng lịch sự, sang trọng. Nếu bạn lo ngại ngày đầu năm sẽ không có quán xá hoặc nhà hàng nào ở cửa thì có lẽ bạn đã nhầm. Hà Nội có rất nhiều nhà hàng sang trọng mở cửa đón khách ngay từ ngày mùng 1 Tết.

Dưới đây là một số nhà hàng mở cửa trong ngày Tết đầu năm cho bạn lựa chọn:

Nấm Việt

Nếu bạn là người “nghiện nấm” hay đã chán ngấy những món ăn trong ngày Tết thì bạn hoàn toàn có thể “đổi gió” tại đây. Vì quán tên Nấm Việt nên tất cả món ăn đều liên quan đến nấm. Nấm được chế biến thành nhiều món khác nhau, lạ miệng những vẫn đảm bảo độ ngon. Thực đơn quán tuy liên quan đến nấm nhưng rất đa dạng với các thể loại chính như lẩu nấm, cơm nấm, xôi nấm, bún nấm… cùng các món ăn kèm và nước uống.

Quán Ăn Ngon

Muốn thưởng thức những món ăn truyền thống Việt Nam thì không thể bỏ qua nhà hàng này, nơi chuyên phục vụ các món truyền thống Việt Nam theo vùng miền như bánh xèo, bánh cuốn, bánh bột lọc, các món lẩu… Đặc biệt, không gian quán khá rộng rãi, phù hợp với những bữa tiệc gia đình và họp mặt bạn bè.

Au Delice & Le Restaurant D’arthur

Nhà hàng có lối thiết kế theo kiến trúc Pháp cổ kính, vừa lịch lãm, sang trọng vừa ấm cúng với nhiều món ngon cực kỳ hấp dẫn. Đặc biệt, nhà hàng còn mở cửa suốt dịp Tết Nguyên Đán từ 10 sáng đến 22 giờ đêm.

Không chỉ có nhiều nhà hàng sang trọng mà Hà Nội còn là “thiên đường” vui chơi của giới trẻ bởi vì những quán bar, quán café cực “chất”. Ngay từ ngày mùng 1 Tết, bạn có thể tụ tập với bạn bè, người thân hay thậm chí là dành một khoảng thời gian nhỏ một mình yên lặng nhâm nhi tách café nóng, thưởng thức cái không khí se se lạnh ngày đầu xuân.

Nếu bạn là một người thích vui nhộn, khám phá thì còn ngần ngại gì mà không thử lang thang khắp phố cổ và bất chợt dừng chân thưởng thức những món ngon hoặc mua một món đồ may mắn nào đó bên đường?

Nguyễn Linh

Theo Trí thức trẻ/Tổng Hợp