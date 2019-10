Những doanh nghiệp bất động sản lớn đang chuyển hướng đầu tư tại Bình Dương

Bình Dương hút vốn mạnh cả NĐT trong và ngoài nước



Một trong những yếu tố hấp dẫn dòng vốn của các NĐT trong và ngoài nước tại thị thường BĐS Bình Dương bởi chính nơi đây đã trở thành đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam lọt vào top 21 thành phố thông minh nhất của thế giới. Điều này đã thu hút hàng trăm ngàn lao động cũng như các chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước đến làm việc và sinh sống.

Bên cạnh đó, Bình Dương cũng là nơi hội tụ nhiều khu công nghiệp (KCN) trọng điểm phía Nam, biến những khu vực cửa ngõ KCN trở thành "mảnh đất vàng" cho các NĐT. Theo khảo sát, trong 9 tháng đầu năm 2019, Bình Dương phát triển mạnh về số lượng cũng như chất lượng dự án. Nếu BĐS công nghiệp tăng trưởng 10-12%, thì BĐS khu đô thị - dịch vụ liền kề có mức tăng trưởng cao gấp 3-4 lần.

Theo số liệu thống kê tỉnh Bình Dương, hiện nay có hơn 45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và hơn 1.000.000 công nhân kỹ thuật cao, kỹ sư trong nước làm việc tại Bình Dương. Đồng thời, lực lượng lao động trên đang tăng dần từ 20-25% mỗi năm. Điều này thúc đẩy nhu cầu về nhà ở tăng cao.

Bình Dương tiếp tục giữ vị thế một trong các tỉnh dẫn đầu cả nước về nguồn vốn FDI. Nguồn: Cục đầu tư nước ngoài

Riêng về dòng vốn từ FDI, theo Sở kế hoạch và đầu tư, tỉnh Bình Dương tiếp tục giữ vị thế một trong các tỉnh dẫn đầu cả nước về nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Bình Dương đạt gần 1,5 tỉ USD; tăng 70% so với cùng kỳ năm 2018 và đã vượt kế hoạch cả năm 2019. Tính lũy kế thì hiện nay Bình Dương có hơn 3.600 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 33 tỉ USD, chỉ đứng sau TP.HCM và Hà Nội.

Đáng lưu ý, bên cạnh các dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất như các năm trước, điểm mới của năm nay là đã xuất hiện nhiều hơn các nhà đầu tư quy mô lớn vào các lĩnh vực bất động sản, công nghệ, nhà xưởng cho thuê...

Về phía NĐT trong nước, hầu hết các doanh nghiệp lớn đã có mặt tại thị trường Bình Dương, đơn cử như: CĐT Lê Phong, Ruby Group, Phú Hồng Thịnh, Vingroup, Hưng Thịnh, Chánh Nghĩa Quốc Cường, Vạn Xuân… với nhiều dự án ở nhiều phân khúc khác nhau như căn hộ, nhà phố hay đất nền.

Dấu ấn CenLand tại thị trường Bình Dương

Sau một thời gian dài nghiên cứu và tìm hiểu thị trường BĐS Bình Dương, vừa qua, Công ty cổ phẩn Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) chính thức chuyển hướng vào thị trường Bình Dương với vai trò là đơn vị phân phối một số dự án nổi bật như C-Sky View, dự án căn hộ cao cấp của CĐT Chánh Nghĩa Quốc Cường.

Sau dự án C-Sky View, mới đây, CenLand tiếp tục trở thành đối tác của CĐT Lê Phong với vai trò là nhà tư vấn và phát triển dự án đất nền tại Thuận An – Bình Dương mang tên Thuận An Central. Dự án này cũng sở hữu vị trí mặt tiền đường Thuận An Hòa và chỉ cách Đại lộ Bình Dương chừng 2km. Bao quanh dự án là khu dân cư hiện hữu với nhiều tiện ích nổi bật như Chợ Hòa Lân, Chợ Thuận Giao, Trường học các cấp. Ngoài ra còn liền kề các KCN lớn như VSIPI; KCN Việt Hương. Hay chỉ cách vài phút đến các hệ thống siêu thị như AeonMall, Lotte Mart, Metro Mart…

Thuận An Central cũng là dự án có pháp lý minh bạch với sổ đỏ từng nền được coi là dự án sáng giá trên thị trường khi ra mắt vào thời điểm này. So với các dự án khác trong khu vực, dự án có mức giá khá hấp dẫn, trung bình 33,5 triệu/m2 (chưa VAT).

Đại diện CenLand cho biết, trên thị trường để tìm được những dự án có tính pháp lý minh bạch giống như đặt ra một câu hỏi khó. Do đó, Thuận An Central dường như là cơ hội hiếm có dành cho các nhà đầu tư vào thời điểm cuối năm 2019.

Đại diện CenLand cũng chia sẻ thêm, Bình Dương là thị trường còn nhiều tiềm năng khi được hưởng lợi từ nhiều nguồn như về dòng vốn FDI vào các KCN, hạ tầng được chú trọng đầu tư với những tuyến đường trọng điểm tạo ra một mạng lưới liên kết vùng hoàn hảo. Bên cạnh đó, mức sống của người dân tương đương với mức sống tại các thành phố lớn là đòn bẩy để nhu cầu sở hữu đất đai lớn hơn.

Năm 2019, đất nền được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn tại Thuận An trước ngưỡng cửa địa phương này lên thành phố vào năm 2020. Các chuyên gia nhận định rằng, thời điểm này thích hợp để nhà đầu tư xuống tiền, khi mức sinh lời của sản phẩm đất nền sẽ còn tăng trong thời gian tới.