Những kiệt tác đếm thời gian có giá tiền tỷ mang dấu ấn năm Đinh Dậu

Trung Quốc hiện là một thị trường tiềm năng đối với ngành công nghiệp đồng hồ cao cấp, với doanh thu cao gấp nhiều lần các thị trường truyền thống hàng trăm năm nay. Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi các thương hiệu đồng hồ cao cấp muốn “lấy lòng” khách hàng với những thiết kế riêng, mang đậm dấu ấn văn hóa Trung Hoa. Điển hình trong số đó, là những chiếc đồng hồ cao cấp có khắc hình Gà trống – loài vật biểu tượng cho năm 2017 theo lịch Trung Quốc cổ đại.

Gà trống là con giáp thứ 10 trong số 12 con giáp theo hoàng đạo Trung Quốc, được cho là sứ giả của bình minh và có khả năng xua đuổi ma quỷ. Những người mang mệnh con gà luôn được ca ngợi là những người trung thực, đúng giờ, can đảm, khéo léo và đầy tham vọng. Nắm bắt được đặc trưng văn hóa này, một số nhà sản xuất đồng hồ sang trọng - Chopard, Jaquet Droz, Panerai, Piaget, Ulysse Nardin và Vacheron Constantin đã nhanh tay cho ra mắt những mẫu đồng hồ thiết kế riêng theo con giáp từng năm.

Thương Hiệu: Chopard

Model: L.U.C XP Urushi - Năm con Gà

Số lượng mẫu mã theo con giáp: 5 (Rắn, Ngựa, Dê, Khỉ, Gà)

Tuy gắn với biểu tượng nam tính là một con Gà trống nhưng mẫu đồng hồ L.U.C XP Urushi của Chopard vẫn toát lên sự nữ tính, tinh tế hiếm có. Chiếc đồng hồ siêu mỏng đường kính 39.5mm này được chế tác hoàn toàn bằng vàng 18 cara. Đây là một sự kết hợp phong cách đa quốc gia độc đáo, với biểu tượng trung tâm là con gà của Trung Quốc, lớp sơn được thực hiện bởi chuyên gia Nhật Bản Minori Koizumi với kỹ thuật Urushi còn việc chế tác các bộ phận tất nhiên được thực hiện bởi nghệ nhân Thụy Sỹ. Phiên bản đồng hồ này chỉ có giới hạn 88 chiếc trên thế giới.

Thương Hiệu: Jaquet Droz

Model: Petite Heure Minute

Số lượng mẫu mã theo con giáp: 6 (Rồng, Rắn, Ngựa, Dê, Khỉ, Gà)

Có đến 4 phiên bản khác nhau cho mẫu đồng hồ Petite Heure Minute này (mỗi phiên bản chỉ có 28 chiếc), tuy nhiên không mẫu nào thực sự gây được ấn tượng đặc biệt thuyết phục. Hình ảnh chú gà trống đứng bên khóm hoa nhài, dù được vẽ tinh xảo và tráng men Grand Feu cũng chưa toát lên được sự sang trọng cần thiết của một chiếc đồng hồ cao cấp. Mẫu đồng hồ Jaque Droz 2653 được chế tác bằng vàng đỏ 22 cara, với bộ chuyển động cơ khí tự động tương đương mẫu Jaque Droz 2653 cũng không đáp ứng đủ kỳ vọng của giới mộ điệu.

Thương Hiệu: Panerai

Model: Luminor 1950 Sealand 3 Days Automatic Acciaio (Phiên bản đặc biệt)

Số lượng mẫu mã theo con giáp: 9 (Bò, Hổ, Thỏ, Rồng, Rắn, Ngựa, Dê, Khỉ, Gà)

Đây là chiếc đồng hồ cỡ lớn của Ý / Thụy Sĩ (44mm), toàn bộ bề mặt của nắp đậy được chế tác thủ công, sử dụng kỹ thuật “sparsello”. Chiếc đồng hồ được cung cấp năng lượng bởi cỗ máy Panerai Calibre P.9000 lên dây tự động và là phiên bản sản xuất giới hạn với số lượng 99 chiếc. Đây cũng là mẫu đồng hồ Panerai thứ 9 lấy cảm hứng từ chiêm tinh học Trung Quốc, nghĩa là chỉ còn 3 con giáp nữa là hoàn thành đủ bộ sưu tập 12 cung hoàng đạo.

Thương Hiệu: Piaget

Model: Altiplano Chinese Zodiac

Số lượng mẫu mã theo con giáp: 6 (Rồng, Rắn, Ngựa, Dê, Khỉ, Gà)

Altiplano là mẫu đồng hồ chiêm tinh với hình ảnh biểu tượng con gà trống được khắc trên ngọc trai (cũng là mặt chính của đồng hồ), được thực hiện bởi nghệ nhân chuyên chạm sứ lên kim loại nổi tiếng Anita Porchet. Chiếc đồng hồ số lượng giới hạn (38 chiếc) này có khung vỏ làm bằng vàng trắng 18 cara và đính kim cương quanh viền. Đây cũng là một chiếc đồng hồ siêu mỏng được trang bị bộ máy Piaget 430-P với hệ thống lên cót bằng tay chứ không phải tự động.

Thương Hiệu: Ulysse Nardin

Model: Classico Year of the Rooster

Số lượng mẫu mã theo con giáp: 6 (Rồng, Rắn, Ngựa, Dê, Khỉ, Gà)

Chiếc đồng hồ này hoạt động vô cùng mạnh mẽ với phần lõi của chính Ulysse Nardin sản xuất UN-815, mặt đồng hồ có đường kính 40mm. Bên cạnh đó, nó còn có cả chức năng bấm giờ COSC và có thang đo năng lượng dự trữ lên đến 42 tiếng đồng hồ. Hình con gà trống được chạm khắc vào mặt đồng hồ bằng kỹ thuật khắc men sứ lên kim loại. Có tất cả 88 chiếc đồng hồ như thế này trên thị trường.

Thương Hiệu: Vacheron Constantin

Model: Métiers d’Art Legend of the Chinese Zodiac Year of the Rooster

Số lượng mẫu mã theo con giáp: 5 (Rắn, Ngựa, Dê, Khỉ, Gà)

Chiếc đồng hồ con gà năm nay của Vacheron Constantin được trang bị bộ máy Caliber 2460 - G4 với 237 chi tiết cùng thời lượng trữ cót 40 giờ. Loại này được sản xuất với hai phiên bản, màu đỏ và màu xanh và chỉ có 24 chiếc như thế được bán ra thị trường.

Ngoài ra thì chiếc này cũng áp dụng kỹ thuật và làm từ chất liệu xa xỉ giống như những chiếc đồng hồ cao cấp đã được đề cập ở trên như: chạm sứ trên kim loại, làm từ vàng 18k và chạm trổ kim cương. Đặc biệt, chúng không có kim chỉ mà hiển thị giờ qua các lỗ trống được khoét trên mặt đồng hồ. Thiết kế đặc biệt khác lạ này nhận được nhiều phản hồi trái chiều, tuy nhiên chúng chỉ khiến tên tuổi của nhà thiết kế nổi tiếng hơn.