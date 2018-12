Những mảng sáng của thị trường BĐS Uông Bí cuối năm 2018

Sức bật của kinh tế và hạ tầng đô thị TP Uông Bí

Năm 2018 thực sự là một năm rực rỡ của TP Uông Bí với những chuyển động ấn tượng về kinh tế, du lịch, hạ tầng đô thị và giao thông.

Về các chỉ số kinh tế, so sánh năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 có thể thấy rằng TP Uông Bí có tốc độ phát triển vượt bậc với giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 6.109 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ (Cả năm 2017 đạt 7.800 tỷ đồng); Tổng thu NSNN đạt 2632 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ (năm 2017 đạt trên 3.100 tỷ đồng).

Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người (GRDP) của TP Uông Bí qua các năm liên tục tăng mạnh, cụ thể từ 2.500 USD (năm 2010) thì đến năm 2015 thu nhập bình quân chạm mức 5.100 USD, năm 2017 là 6.000 USD và dự kiến sẽ tăng lên 8.000 USD/người/năm vào năm 2020. Về du lịch, Uông Bí đón trên 2,6 triệu lượt khách trong năm 2017 với tâm điểm là khu di tích Yên Tử, chùa Ba Vàng, hứa hẹn sẽ vượt mốc này vào cuối năm 2018.

Về hạ tầng giao thông, các công trình tiêu biểu như Đường liên huyện Uông Bí – Hoành Bồ, cầu Sông Sinh 3, đường giao thông liên phường Trưng Vương – Bắc Sơn, nâng cấp cải tạo Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh – Uông Bí với chiều dài 51,6km; Tuyến đường tránh phía Nam (điểm đầu nối với đường tránh TX Đông Triều, điểm cuối nối với phường Đông Mai, TX Quảng Yên), Dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài qua khu Lạc Thanh (phường Yên Thanh) với tổng đầu tư 200 tỷ đồng… đang được ưu tiên triển khai xây dựng.

Song song với hạ tầng giao thông, nổi bật trong Quy hoạch vùng lõi đô thị thành phố Uông Bí phải kể đến công trình Quảng trường 25-2 quy mô lên đến 50.847m2 hứa hẹn khi đi vào hoạt động sẽ trở thành điểm du lịch đón trên 100.000 khách/năm, khu công viên giải trí Disneyland với quy mô 4,5 ha bao gồm 5 khu liên hoàn vui chơi giải trí cũng góp phần đưa hạ tầng đô thị TP Uông Bí phát triển theo hướng hiện đại hóa.

Sự phát triển toàn diện về kinh tế, du lịch, hạ tầng, giao thông không chỉ góp phần đưa Uông Bí trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa quan trọng của tỉnh mà còn thu hút giới đầu tư địa ốc.

“Hấp lực” của thị trường bất động sản TP Uông Bí

Từ bức tranh quy hoạch hạ tầng đô thị, giao thông và những chuyển biến tích cực về kinh tế đã tiếp thêm sinh khí và tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản, đồng thời làm thổi bùng nhu cầu đầu tư và sở hữu nhà ở của khách hàng tại Thành phố Uông Bí. Đặc biệt trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng có xu hướng tìm kiếm và chinh phạt những miền đất mới giàu tiềm năng thì TP Uông Bí đã chứng minh được “hấp lực” khó cưỡng của mình với nhiều dự án được quy hoạch & triển khai trên địa bàn thời gian qua.

Quan sát thực tế cho thấy Uông Bí hiện là thị trường bất động sản rất triển vọng của tỉnh quảng Ninh với nguồn cung - cầu lớn. Có thể kể đến nhiều dự án đang được quy hoạch xây dựng tại thành phố này như Dự án khu dân cư cầu Lạc Trung tại Phường Quang Trung với tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng; dự án Khu đô thị mới Cầu Sến tại hai phường Yên Thanh và Phương Đông với quy mô 21,4ha; Khu dân cư đô thị Sao Vàng City tại phường Yên Thanh; dự án khu biệt thự sông Uông tại phường Quang Trung…

Dự án Đất nền khu đô thị Uông Bí New City đã hoàn thiện xong hạ tầng

Hay như Dự án đất nền khu đô thị Uông Bí New City do công ty CP Xây dựng và Thương mại Tân Thành làm chủ đầu tư có quy mô 27,5ha tại phường Yên Thanh. Đây là dự án có tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị lớn bậc nhất TP Uông Bí tính đến thời điểm hiện tại. Khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ kết nối với Trung tâm thương mại Vincom+ Uông Bí, tạo ra điểm nhấn không gian đô thị thành phố được hoàn chỉnh, khang trang, hiện đại hơn đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở đô thị cho các cư dân.

Ngoài sự sôi động của những dự án đã hình thành, hiện TP Uông Bí cũng đón nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực bất động sản. Đơn cử như: Tập đoàn FLC nghiên cứu đầu tư Khu đô thị 188 (phường Yên Thanh); Công ty Itasco và Công ty Vi Sơn đã cam kết đầu tư các hạng mục liên quan đến trung tâm thương mại, đô thị tại địa bàn trung tâm của thành phố…Đặc biệt trong bối cảnh TP Uông Bí mở cửa kêu gọi, thu hút đầu tư trong các lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị, du lịch và thương mại cũng góp phần giúp các nhà đầu tư mạnh dạn nghiên cứu và yên tâm khi bỏ vốn đầu tư vào thành phố này.

Dự báo trong những tháng cuối năm 2018, thị trường bất động sản tại TP Uông Bí sẽ còn tiếp tục tăng nhiệt, là đòn bẩy tích cực cho thấy những gam màu rực rỡ của bất động sản Uông Bí năm 2019 và trong tương lai gần.