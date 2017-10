Những quy tắc về tiền bạc ai cũng cần phải ghi nhớ thật kĩ

Tiền bạc vốn là thứ ngoài thân nhưng đây lại là một công cụ rất quan trọng trong cuộc sống. Không có tiền thì sẽ chẳng mua được thứ gì. Dưới đây là 7 quy tắc về tiền mà ai cũng nên chú ý để tránh được những trường hợp xấu nhất.

1. Tiêu tiền để chứng tỏ mình giàu là cách nghèo đi nhanh nhất

Ví dụ điển hình cho trường hợp này chính là Antoine Walker, cựu cầu thủ của NBA. Trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, ngôi sao người Mỹ đã khoác áo nhiều câu lạc bộ nổi tiếng và kiếm được số tiền khổng lồ lên đến hơn 110 triệu USD.

Thế nhưng, thành công đến quá nhanh khiến cho Walker lạc lối và sa vào những cuộc ăn chơi không lối thoát. Thói mê cờ bạc và kinh doanh thiếu tính toán đã khiến cho Walker bị dính vào những khoản nợ đầm đìa.

Giàu có không phải là những thứ mà ta có thể nhìn thấy được, giàu có không thể hiện bạn có bao nhiêu biệt thự, bao nhiêu siêu xe, mà giàu có chính là những tài sản bạn có được như tiền mặt, cổ phiếu hay tiền tiết kiệm. Đây mới chính là những thứ giúp bạn có được sự tự do và an toàn. Vậy nên, thay vì chọn những món đồ xa xỉ, bạn có thể đầu tư vào những khoẻn sinh lợi để tiền đẻ ra tiền.

2. Giàu có chỉ mang tính tương đối

Nhà kinh tế học Branko Milanovic của Ngân hàng Thế giới cho biết: “Nhóm người nghèo nhất tại Mỹ (5%) thực ra còn giàu hơn hai phần ba dân số thế giới”. Hơn nữa, “chỉ khoảng 3% dân số Ấn Độ có thu nhập cao hơn những người nghèo nhất tại Mỹ”.

Để có thể biết mức độ giàu có của mình đến đâu, bạn có thể so sánh thu nhập của mình với những người xung quanh. Tất nhiên, khi so sánh với thu nhập của các nước lớn thì thu nhập của bạn chắc chắn thấp hơn, còn khi so sánh với những nước nghèo hơn thì hiển nhiên bạn sẽ cảm thấy mình thực sự rất giàu. Sau khi so sánh bạn sẽ nhận thấy thực ra giàu có chỉ là trò chơi tinh thần, mang tính chất tương đối.

3. Đầu tư không phải để tối thiểu hóa sự buồn chán, mà là tối đa hóa lợi nhuận

Nhiều người vì muốn giàu nhanh, thành công nhanh nên liên tục điều chỉnh các khoản đầu tư của riêng mình. Chính vì vậy, lối đi tắt ấy đã khiến cho công cuộc làm giàu của họ bị phá hủy ngay trước mắt. Nếu muốn giàu hơn mức trung bình, bạn phải làm được điều mà hầu hết mọi người không thể. Đầu tư và chờ đợi, tức là bạn cũng phải chịu đựng sự nhàm chán, nhưng đây chính là một kĩ năng rất quan trọng cho những người muốn làm giàu.

4. Cách duy nhất để giàu có là tạo khoảng cách giữa thu nhập và cái tôi của bản thân

Muốn làm giàu, điều quan trọng nhất của mỗi chúng ta là tiết kiệm được bao nhiêu, chứ không phải là kiếm được chừng nào. Vậy nên, đừng quên rằng, để làm giàu bạn nên cố gắng nới càng rộng càng tốt khoảng cách số tiền kiếm được và số tiền tiết kiệm.

5. Chỉ cần phớt lờ được lời nói của người khác, bạn sẽ thành công

Những người giàu nổi tiếng trên thế giới đều có cách tiêu tiền rất khác người. Đặc điểm chung của họ là tiêu tiền ít hơn và đầu tư nhiều hơn. Vì thế, bạn nên ghi nhớ điều này và nếu có ai thắc mắc tại sao bạn kiếm được nhiều tiền mà lại không chi tiền thì cũng đừng quan tâm đến lời nói của họ. Rồi sẽ có một ngày họ sẽ phải ngạc nhiên vì những gì bạn làm được.

6. Dành nhiều thời gian phân tích thất bại hơn là nghiên cứu thành công

Muốn thành công, bạn cần phải học hỏi rất nhiều và những người phá sản chính là những người bạn nên học hỏi nhiều hơn. Bởi vì khi nhìn thấy vết xe đổ của họ thì bạn sẽ biết được đường nào cần phải tránh.

7. Mọi thứ đều có xảy ra tại bất cứ thời điểm nào, bởi bất cứ lý do gì

Có thể ngày mai bạn sẽ trúng xổ số nhưng cũng có thể ngày mai bạn sơ xảy đánh rơi một khoản tiền lớn trên đường, hoặc là giá cổ phiếu bạn đầu tư lao dốc nhanh gấp đôi so với dự tính của bạn. Mọi thứ liên quan đến tiền sẽ đến bất ngờ mà bạn chẳng bao giờ có thể lường trước được, vậy nên hãy chuẩn bị cả phương án tốt nhất và phương án xấu nhất cho mọi trường hợp.