Những thời điểm bạn cần tránh gội đầu trong mùa đông để không gây hại cho sức khoẻ

Rất nhiều người thường có thói quen tắm gội sai giờ giấc, ví dụ như ngay sau khi ăn no hay lúc trời đã quá khuya... đều có thể là những thời điểm bạn tuyệt đối không nên gội đầu để bảo đảm an toàn cho sức khỏe. Do đó, hãy cùng tìm hiểu ngay những thời điểm không nên gội đầu để giữ sức khoẻ tốt cho cơ thể, nhất là trong mùa đông này nhé.

Cảm cúm , ốm sốt

Khi cơ thể bạn đang ốm sốt hay nhiễm bệnh thì cần tránh gội đầu, bởi sức đề kháng lúc này rất kém nên việc xả nước lạnh hoặc tác động gì trực tiếp lên da đầu đều gây ra những tổn thương không hề nhỏ. Thêm nữa, nếu đang có triệu chứng đau đầu thì việc gội đầu sẽ làm tăng thêm các cơn đau lên gấp nhiều lần. Ngoài ra, khi gội đầu trong thể trạng người đang ốm hay cảm cúm thì có thể nhiễm chứng phong hàn, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khoẻ.

Sáng sớm

Khoảng thời gian bạn vừa thức dậy vào buổi sáng là lúc đầu óc chưa minh mẫn, tỉnh táo nên việc gội đầu ngay khi mới ngủ dậy sẽ gây tác động mạnh vào da đầu và hệ thống thần kinh. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và nếu chẳng may gặp phải cơn gió độc khi vừa ra khỏi phòng tắm thì còn tăng nguy cơ đột quỵ đến bất ngờ.

Khi ăn quá no hay quá đói

Đừng chủ quan khi vô tư gội đầu lúc đang ở trong tình trạng quá no hay đói, bởi gội đầu trong hai thời điểm này rất dễ mắc phải các vấn đề tiêu hóa như đau bao tử, buồn nôn, chóng mặt... gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Đêm khuya

Đã có rất nhiều cảnh báo rằng, bạn không nên gội đầu trong khoảng thời gian trời đã quá khuya, bởi có thể dẫn đến tình trạng đau đầu, tiền đình . Chưa hết, nếu tóc đang ẩm ướt và chưa sấy khô tóc hoàn toàn mà đã đi ngủ ngay thì còn gây cản trở quá trình lưu thông máu, khiến triệu chứng đau đầu càng thêm kéo dài.

Đang trong kỳ kinh nguyệt

Khi bạn đang trải qua những "ngày đèn đỏ" khó chịu thì đồng nghĩa là sức đề kháng trong cơ thể cũng yếu hơn. Lúc này, nếu cứ giữ thói quen gội đầu mà bất chấp sức khỏe ra sao thì chỉ làm cơ thể nhanh mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Thế nên, nếu đang trong kỳ kinh nguyệt thì bạn nên hạn chế gội đầu để bảo đảm an toàn cho sức khỏe nhé.

Nguồn: Health