Những thực phẩm bảo vệ da trong mùa hanh khô và thu đông

Vào mùa hè, chúng ta quan tâm đến việc bảo vệ da nhiều hơn bởi rõ ràng ai cũng biết ánh nắng mặt trời có hại cho da như thế nào. Và khi sang mùa thu đông, ánh nắng mặt trời yếu dần đi, nhiều người cũng dần lơ là việc che chắn, bảo vệ da, thậm chí là bỏ qua cả việc dùng kem chống nắng. Thế nhưng, bạn cần biết rằng, ngay cả khi ánh mặt trời không gay gắt thì nó vẫn có thể có hại cho da bởi những tia UVA, UVB.

Cuộc thăm dò ý kiến ​​của 2.000 phụ nữ, do Sanex Zero% ủy nhiệm, cũng tiết lộ rằng nhiều chị em đã chi những khoản tiền không nhỏ cho việc chăm sóc da. Chuyên gia về da Abigail James nói: "Có thể hiểu rằng phụ nữ Anh cảnh giác về các hóa chất có trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân mà họ đang sử dụng. Họ thừa nhận rằng làn da xấu khiến họ mất tự tin và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Thế nhưng, ngoài sản phẩm chăm sóc da, phong cách sống (từ chuyện ăn, ngủ như thế nào) cũng góp phần tác động đến sức khỏe của làn da".

Không uống đủ nước, tiếp xúc với ánh nắng hoặc thời tiết xấu, và một chế độ ăn uống không lành mạnh là những lý do cho da ngày da xấu. Nhiều phụ nữ tiết lộ, ngoài mặt, những khu vực họ lo lắng nhất là bàn tay, cổ và chân của họ.

Là một huấn luyện viên y tế được chứng nhận, Isadora Baum, thường xuyên khuyên khách hàng của mình phải biết bảo vệ da, trong đó có cả việc duy trì thói quen tập luyện để da khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc các bệnh khác nhau, bao gồm ung thư da. Và điều quan trọng nhất là bạn cần làm việc này tại mọi thời điểm trong năm.

Nếu không thể đội mũ, mặc quần áo dài hay ngại bôi kem chống nắng, ít nhất bạn cũng nên thêm các loại thực phẩm có khả năng bảo vệ da khỏi ánh mặt trời vào chế độ ăn uống của mình. Một số thực phẩm dưới đây không những ngon mà còn có thể bảo vệ da và giữ cho khuôn mặt của bạn tươi sáng. Vậy nên, chẳng có lý do gì để bạn từ chối chúng.

Thực phẩm bảo vệ da không thể thiếu trong bữa ăn

1. Cá

Theo Thạc sĩ Natalie Rizzo, đại diện của công ty dinh dưỡng Nutrition à la Natalie, chia sẻ với trang Bustle rằng, sở dĩ ăn cá có thể bảo vệ da là vì trong cá có axit béo omega-3 đóng một vai trò to lớn trong việc phòng ngừa ung thư da. "Omega-3 được tìm thấy nhiều nhất trong cá béo, như cá hồi, cá ngừ hoặc cá thu," Rizzo nói. Vì vậy, hãy thử thêm cá hồi hoặc cá ngừ vào salad cho bữa ăn trưa của bạn nhé.

2. Các loại hạt

Thạc sĩ Rizzo giải thích rằng, các loại quả hạch và hạt như hạnh nhân hoặc hạt hướng dương có hàm lượng vitamin E cao, có thể bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Rizzo khuyến cáo bạn nên bổ sung thêm hạnh nhân vào món salad hoặc vào món sữa chua yến mạch để cho bữa sáng phong phú.

3. Rau bina

Rizzo nói rằng vitamin C có thể giúp bảo vệ da khỏi ung thư và tổn hại do ánh nắng mặt trời, mà loại vitamin này lại có nhiều trong rau bina. Đó là lý do tại sao nên ăn rau bina một vài bữa mỗi tuần. Ngoài rau bina, một số thực phẩm khác có hàm lượng vitamin C cao có thể kể đến bao gồm cam quýt, dưa và cà rốt...

4. Các loại quả mọng

Giáo sư, bác sĩ Tsippi Shainhouse (chuyên về da liễu) giải thích: "Các chất chống oxy hóa trong các loại quả mọng giúp chống lại các gốc tự do gây ung thư trực tiếp làm hư hại trực tiếp các tế bào da và DNA, dẫn đến lão hóa và ung thư da". Bà nói thêm, các loại thực phẩm như quả Goji, quả việt quất, dâu tây, đậu, atisô, sôcôla đen, pecans, rau mùi, khoai lang, cà rốt và rượu vang đỏ... cũng chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa này.

5. Trứng

"Vitamin D được chứng minh là giúp tăng cường khả năng tạo xương và tăng cường hệ miễn dịch Tuy nhiên, cũng đã có những nghiên cứu chứng minh rằng những phụ nữ tiêu thụ vitamin D (400 IU mỗi ngày) có thể giảm nguy cơ phát triển các khối u ác tính", bác sĩ Shainhouse nói. Một vài nguồn thực phẩm khác giàu vitamin D là cá béo, sữa và thịt bò...

6. Cà chua

Nhờ hàm lượng chất lycopene cao (chất chống oxy hóa và tiền chất của Vitamin A) và vitamin C, cà chua đã được chứng minh là bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và ung thư da. Bạn có thể thêm cà chua vào món salad, hoặc các món canh để chăm sóc da tốt hơn.

7. Khoai lang, bí ngô, cà rốt...

Theo bác sĩ Shatlock, tương tự như cà chua nhưng là một tiền thân khác của vitamin A (được cho là có liên quan đến việc bảo vệ da), được gọi là beta-carotene, khoai lang, bí ngô và cà rốt, có thể bảo vệ da khỏi tác hại của ánh mặt trời.

Một số lưu ý giúp bảo vệ da ngay cả trong mùa hanh khô và lạnh:

- Nói lời tạm biệt với các hóa chất không cần thiết: Theo nghiên cứu gần 2/3 phụ nữ Anh quan tâm đến các hóa chất trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân của họ, chuyên gia về da Abigail James khuyên bạn nên tránh các thành phần hóa học không cần thiết và nên tìm kiếm các loại gel tắm và chất khử mùi tốt cho da.

- Tập thể dục nhẹ nhàng: Vận động hàng ngày sẽ thúc đẩy tuần hoàn, và làm cho cơ bắp của bạn di chuyển, nhờ đó làm tăng hormone hạnh phúc là endorphins và lưu lượng máu. Điều này cũng sẽ cho làn da của bạn khỏe mạnh hơn.

- Tránh ăn kiêng chế độ ăn ít béo: Thay vào đó, nên chọn chất béo lành mạnh cho các tế bào khỏe mạnh hơn - có thể bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn thông qua các loại thực phẩm như bơ, cá, hạt và hạt và dầu thực vật như lanh và cây gai dầu.

- Đi ngủ sớm: Thiếu ngủ làm tăng sự xuất hiện của lão hóa, chẳng hạn như quầng thâm do lưu thông chậm chạp. Với ý nghĩ đó, hãy nói lời tạm biệt với điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn ít nhất một giờ trước khi đi ngủ và cố gắng ngủ ngon giấc - da của bạn sẽ cảm ơn bạn vì nó.

- Giảm lượng đường: Tiêu thụ nhiều đường có thể gây ra phản ứng viêm bên trong da, dẫn đến một loạt các điều kiện da, từ mụn trứng cá đến lão hóa sớm và da khô.

- Hạn chế chất caffeine: Uống quá nhiều cà phê hoặc thức uống có chứa caffein có thể gây thêm căng thẳng lên gan và hệ tiêu hóa làm ảnh hưởng đến quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể. Sự tích tụ chất độc này có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ của da bạn gây ra các vấn đề như da khô, đỏ mắt và nhạy cảm. Thay vào đó, bạn nên uống nhiều nước lọc sẽ tốt hơn.

Theo Mirror/Bustle