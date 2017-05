Nợ xấu ở nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa rất thấp

Tại buổi họp báo sau Hội nghị Thủ tướng với Doanh nghiệp chiều 17/5, phóng viên đã đặt câu hỏi với Chính phủ về những thu phí tiếp cận vốn, tạo điều kiện về vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, việc tăng cường vốn cho các đối tượng này có đi ngược với những mục tiêu đặt ra là làm thế nào hạn chế tối đa việc giảm tỉ lệ nợ xấu và giảm rủi ro cho các ngân hàng?

Thay mặt NHNN, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho rằng vấn đề như phóng viên đặt câu hỏi không có gì là ngược, đây là việc hết sức đồng thuận, chi phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức hay không chính thức là nhu cầu hết sức cấp bách. Giảm chi phí để tiếp cận vốn có thể bằng nhiều hình thức nhưng có một việc thiết yếu là làm thế nào giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các ngân hàng thương mại trên cơ sở tiết kiệm chi phí hợp lý. Việc giảm chi phí này của các ngân hàng thương mại nhiều năm qua đã rất tích cực, thực hiện được mục tiêu giảm càng nhiều càng tốt chi phí cũng như lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở tiết kiệm chi phí một cách hợp lý.

Còn việc giảm chi phí của các ngân hàng thương mại nằm trong chương trình chung của nhiều năm qua và các ngân hàng thương mại cũng đã rất tích cực thực hiện được mục tiêu giảm càng nhiều càng tốt chi phí, đặc biệt là lãi suất cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc giảm rủi ro cho các ngân hàng thương mại khi phải giảm chi phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, có rất nhiều biện pháp chứ không phải chỉ là giảm chi phí. Tất nhiên các ngân hàng thương mại tạo được nhiều thuận lợi, tạo được nhiều nguồn thu để giảm nợ xấu cũng như rủi ro của mình. Đó cũng là những yêu cầu đặt ra đối với ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, NHNN cho rằng các ngân hàng thương mại để thực hiện được mục tiêu giảm rủi ro, phải tăng dự phòng chống rủi ro với nhiều biện pháp, nhiều nội dung.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông bổ sung thêm rằng câu hỏi của phóng viên có nhắc đến việc cho vay đối với DNNVV, và dường như có cảm giác rằng mở rộng cho vay đối với DNNVV là nguyên nhân dẫn đến nợ xấu.

"Ở góc độ phát triển DN, đặc biệt là chúng tôi đang trình Luật Hỗ trợ DNNVV, chúng tôi phải làm rõ vấn đề này. Số thống kê trong thời gian vừa qua mà tôi biết được thì nợ xấu nằm ở khu vực DNNVV rất thấp. Ngân hàng NN&PTNT, tỉ lệ nợ xấu cho vay đúng đối tượng DNNVV và những đối tượng nông nghiệp, nông dân và nông thôn là đối tượng theo chức năng, tôn chỉ mục đích của ngân hàng này. Nợ xấu lúc nặng nhất là dưới 2% và sau đó xuống dưới 1,5%, còn phần nợ trên 6, 7% nằm ở thành phố lớn và DN lớn. Theo số liệu mới nhất, Ngân hàng Chính sách xã hội là nơi cho người nghèo, những người rất khó khăn, các đối tượng khó khăn trong xã hội thì tỉ lệ nợ xấu ở đó đều dưới 1,5%, là tỉ lệ nợ xấu rất thấp.

Nói vậy để chúng ta đừng hiểu lầm cho DNNVV vay nhiều thì dẫn đến nợ xấu. Còn đương nhiên ngân hàng sẽ có những quản lý theo chuẩn mực của ngân hàng. Các DNNVV muốn không phải tiếp cận nguồn vốn của tín dụng đen thì phải vươn lên để đáp ứng một số chuẩn, yêu cầu của ngân hàng, chuẩn tối thiểu về an ninh tài chính, an ninh tín dụng. Ở góc độ đó, theo Luật Hỗ trợ DNNVV, chúng tôi cũng đưa ra các chương trình Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, quản lý sổ sách, tài chính… để đạt được chuẩn khi họ đi vay vốn. Bằng cách đấy chúng ta sẽ đáp ứng được yêu cầu an ninh trong hệ thống tín dụng" thứ trưởng nói.

Ngọc Toàn

Theo Trí thức trẻ