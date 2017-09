Nông dân dè chừng vì… giá cá tăng

Sau thời gian rớt giá thê thảm, hiện nay, giá cá lóc đã bắt đầu tang trở lại. Tại Trà Vinh, toàn tỉnh này hiện có khoảng 222 ha nuôi cá lóc, tăng 15 ha so với cùng kỳ năm trước; trong đó, huyện Trà Cú có diện tích nuôi cá lóc nhiều nhất tỉnh, với khoảng 720 hộ thả nuôi hơn 141 ha.

Hiện cá lóc loại I được thương lái mua tại ao với giá từ 30.000 - 31.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với tuần trước. Việc tăng giá là do từ giữa năm 2017 giá cá tra giống tăng cao, một số diện tích ao nuôi cá lóc lớn đã chuyển sang nuôi cá tra giống, số khác do thua lỗ đợt trước nên đã treo ao dẫn đến khan hàng. Với giá bán này, người nuôi vẫn chưa có lãi do giá thành của cá lóc thương phẩm là 31.000 đồng/kg.

Dù giá bán đã tăng, nhưng người nuôi vẫn rất dè chừng chưa dám thả nuôi trở lại, bởi trước đó, khi cá lóc sốt giá, người dân đã ồ ạt tăng diện tích nuôi dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, người nuôi cá thua lỗ nặng.

Chỉ tính riêng 2 xã xã Phú Thành và xã Lục Sĩ (huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) đã có gần 80 hộ dân nuôi cá lóc. Do giá cá giảm nên người dân nơi đây đã thua lỗ 2 vụ liên tục. Trong đó, có nhiều hộ thiếu nợ ngân hàng không còn khả năng trả. Thậm chí có người bán đất để trả nợ vay mượn.

Ngoài ra, nhiều hộ nuôi cá lóc ở các địa phương như Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang,…cũng ngậm “trái đắng”. Phần lớn nguyên nhân dẫn việc giá cá bán ra giảm liên tục là vì nguồn cung tăng từ việc nuôi dân nuôi tự phát. Trước đây, giá cá lóc tăng cao, một số nơi thu lợi nhiều nên sau đó, việc thả nuôi loại cá này trở thành phong trào rầm rộ.

Để tháo gỡ khó khăn cho người dân, ngành chức năng các địa phương đã hỗ trợ cho người dân máy sấy để làm khô cá lóc bán dần. Dù vậy, việc tiêu thụ loại khô cá này cũng chưa nhiều, thương hiệu vẫn chưa có. Phần lớn diện tích nuôi cá lóc hiện nay là nhỏ, lẻ. Khi thua lỗ, nhiều hộ dân đã chọn cách bỏ ao, không nuôi tiếp hoặc chuyển sang nuôi cá tra. Thế nhưng, việc này lại tiềm ẩn một nỗi lo khác bởi đầu ra con cá tra cũng không dễ hơn cá lóc…