Nông dân gặp khó vì giá ổi giảm mạnh

Thay gì được bày bán ở chợ hay các siêu thị, những trái ổi được nhà vườn thu hoạch cho cá hay gà ăn. Thực tế này đang xảy ra ở nhiều vùng trồng ổi của Đồng bằng sông Cửu Long khi giá cả và đầu ra của mặt hàng này đang gặp khó. So với cùng kỳ năm ngoái, hiện giá ổi đã giảm từ 8.000- 10.000 đồng, còn mức 5.00 - 3.000 đồng/kg tùy loại. Giảm sâu nhất là các giống ổi hạt nhiều, chất lượng thấp. Dưới mức giá này nhà vườn thua lỗ nặng vì chi phí 1kg ổi ít nhất là 2.000 đồng. Theo các nhà vườn ở Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do diện tích ổi năm nay tăng hơn so với mọi năm dẫn đến nguồn cung của mặt hàng này đang vượt cầu. Thêm vào đó, vì đang vào mùa của một số loại trái cây khác khiến cho sức tiêu thụ của trái ổi chậm lại.

Bà con dự báo, khoảng vài tuần nữa giá ổi sẽ tăng trở lại. Tuy nhiên, cái khó là hiện ổi đang trong thời gian thu hoạch, nhà vườn cũng không có cách nào bảo quản nên đành bỏ phế ngoài vườn.

Điều đáng lo ngại là diện tích ổi của bà con liên tục tăng trong khi thị trường không ổn định, bà con sản xuất phần lớn không có hợp đồng tiêu thụ. Vì thế, điệp khúc trúng mùa rớt giá cứ còn tiếp diễn.

Theo Huỳnh Tâm

VTV