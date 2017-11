NÓNG: iPhone X 256 GB có giá 68 triệu thôi, sẽ về đến Việt Nam sáng nay

Sáng sớm hôm nay - 3/11 - Apple mới rục rịch mở bán iPhone X tại các quốc gia trên thế giới theo giờ địa phương, và nhờ một chút may mắn, chúng tôi đã nhanh chóng có được những hình ảnh diện kiến và trải nghiệm nhanh trên tay siêu phẩm mới từ Apple này. Hãy cùng thưởng thức những không khí cận cảnh nóng hổi mới nhất vừa "ra lò" nào:

Điểm đặc biệt ở màu sắc của chữ iPhone nằm trên thân hộp, chúng được in màu khớp theo đúng mẫu máy. Từ trái sang: Space Gray, Silver.

Chúng ta có 2 phiên bản iPhone X 256GB với đầy đủ 2 màu ở đây.

iPhone X chắc chắn là con "át chủ bài" của Apple khi mà, nói không quá thì, iPhone 8/8 Plus chỉ là nền để tôn vinh chữ X tượng trưng cho cột mốc năm thứ 10 của iPhone này mà thôi.

Và đây là gương mặt thân quen trên ảnh của chúng ta, nay mới được sờ vào. Mặt kính ốp lưng rõ là vẫn thể hiện được ưu điểm của nó khi khiến khung máy đồng bộ hơn về mặt thẩm mỹ, không còn dải thu sóng rối mắt.

Hộp đựng còn bao gồm cáp, củ sạc, bộ tai nghe earpod và sách hướng dẫn sử dụng.

Về thiết kế, iPhone X có khung viền thép kim loại cao cấp không gỉ với 2 mặt kính ốp cả trước và sau tạo sự tinh tế chuẩn xác đến từng chi tiết.

Khung viền thép nằm "lọt thỏm" ở 2 mặt kính trước và sau, gia công tinh xảo và toàn diện.

Máy có kích cỡ 143.6 x 70.9 x 7.7 mm, mảnh hơn kha khá so với iPhone 8 Plus (158.4 x 78.1 x 7.5 mm) trong khi màn hình lại lớn hơn (5.8 inch so với 5.5 inch). Đặc trưng nút Home cứng bị loại bỏ, tạo nên một thiết kế màn hình tràn toàn mặt trước cuốn hút tầm mắt.

Chuẩn bị cài đặt Face ID.

Thanh trạng thái vòng tròn phải được chạy lấp đầy hết thì mới hoàn thành công đoạn xác nhận.

Khi phát hiện có vật thể lạ "ngáng đường" - mà ở đây là chiếc iPhone 7 Plus đang đưa lên chụp ảnh - iPhone X đã ngay lập tức tạm dừng, báo hiệu loại bỏ chướng ngại vật trước khi tiếp tục nhận mặt.

Đáng tiếc là iPhone X chỉ có 2 lựa chọn màu là Space Gray và Silver, đồng nghĩa với việc không có sự "ưu ái" nào cho màu hồng nữ tính của các chị em cả. Cả 2 chiếc máy chúng tôi cầm trên tay đây là phiên bản 256GB cho cả 2 màu. Mong rằng Apple sẽ sớm mở rộng thêm những phiên bản màu mới nữa để đáp ứng nhu cầu khách hàng đa dạng trên thị trường.

Dự kiến giá thành xách tay ban đầu chạm đất Việt Nam cho iPhone X 256GB là khoảng 68 triệu VND.

Chúng tôi sẽ còn cập nhật liên tục những hình ảnh nóng, mới nhất của những chiếc iPhone X đầu tiên về Việt Nam.