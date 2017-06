Nóng kỷ lục, xuống biển giải nhiệt bị nghẹt thở ở Sầm Sơn

XEM CLIP:

Thanh Hóa: Hai ngày qua, thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, người dân dồn về Sầm Sơn tắm giải nhiệt khiến các bãi biển kín đặc người.

Bãi biển Sầm Sơn ken đặc người

Chỉ mới 4h chiều, khi trời đang còn nắng gắt, người dân đã ùn ùn kéo nhau xuống tắm. Lượng khách đổ về mỗi lúc một đông, các bãi biển A, B, C đông cứng người.

Anh Lê Văn Tuấn sống ở TP Thanh Hóa cho biết, hai ngày nay trên TP ngột ngạt, nhân ngày cuối tuần, cũng là thời điểm các con được nghỉ hè, anh đưa cả gia đình ra đây tắm biển.

Cũng trong tình cảnh trốn nóng, anh Nguyễn Văn Thành (Hà Nội) đưa gia đình vào Sầm Sơn từ chiều qua (2/6). Anh chia sẻ, nắng nóng như thế này chỉ còn cách xuống biển mới có thể giải nhiệt được.

Nhiều gia đình ra xí chỗ từ sớm ngồi chờ bớt nắng mới xuống biển

“Rút kinh nghiệm chiều qua gia đình tôi xuống biển lúc 17h người đông quá nên tắm không được thoải mái, nhất là các cháu nhỏ. Hôm nay 16h, thời tiết còn rất nắng nóng, nhưng vợ chồng con cái tôi đã phải ra sớm để 'xí chỗ'".

Khoảng 17h, dọc bãi biển Sầm Sơn đông cứng người. Trên bờ, lượng xe ô tô phía trên thành phố vẫn ùn ùn kéo xuống khiến tuyến đường có những lúc tắc cục bộ.

Hải Phòng: Bãi biển Đồ Sơn được nhiều người dân lựa chọn để giải nhiệt trong đợt nắng nóng khủng khiếp này. Trên các ngả đường đổ về Đồ Sơn, xe ô tô nối đuôi nhau. Tại các bãi tắm Khu 1 và Khu 2 đều đông nghẹt.

Biển Đồ Sơn đông nghẹt

Nhiều gia đình cả 3 thế hệ mang theo bạt ni-lông, tư trang ra bờ biển ngồi hóng gió thay vì nhốt nhau trong nhà ống với điều hòa.

Bà Trần Thị Bích, nhà phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết, nhiều năm rồi chưa bao giờ thấy nắng nóng kinh khủng như hôm nay.

"Cả ngày nay tôi bắt các cháu ở rịt trong phòng kín rồi bật điều hòa, không dám cho ra ngoài. Đến chiều bố mẹ cháu đi làm về, cả nhà quyết định kéo nhau xuống đây, ăn tối dưới này, chờ đêm muộn mát trời mới về" - bà Bích chia sẻ.

Ngày hôm nay tại Hải Phòng, đường phố vắng bất thường. Nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ C, mọi hoạt động sinh hoạt của người dân có phần ngừng trệ.

Nghệ An: Du khách bắt cá ở bãi tắm Cửa Lò

Biển Cửa Lò những ngày qua có rất nhiều đàn cá bơi lội gần bờ biển. Chiều nay, nhiều du khách và ngư dân thoải mái buông lưới bắt cá từ biển.

Biển Cửa Lò dễ thở

Anh Nguyễn Văn Sơn (1988, ở Bắc Giang) cho biết, cả gia đình anh gồm 13 người chọn Cửa Lò trong dịp nghỉ mát 3 ngày.

Còn chị Vũ Ngọc Dung, ở Hà Nội đưa con gái 2 tuổi đến đây nghỉ mát, bởi Cửa Lò nổi tiếng sạch đẹp và không có tệ nạn ''chặt chém'' khách du lịch.

Giăng lưới bắt cá

Bắt cá ngay bãi biển Cửa Lò

Đến với Cửa Lò, du khách được trải nghiệm nhiều điều thú vị như bắt cá, bắt cua, kéo lưới cùng ngư dân. Không những thế, bãi tắm Cửa Lò còn là sân chơi bóng đá.

Giải nhiệt tại biển Cửa Lò

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, chiều nay, thời tiết nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Phú Yên với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37-40 độ C. Nhiều nơi có nhiệt độ trên 40 độ C, thậm chí trên 41 độ C.

Tại Hà Nội, hôm nay ghi nhận là ngày đỉnh điểm của đợt nắng nóng khi số liệu nhiệt độ đo tại các trạm khí tượng ở ngưỡng trên 40 độ.

Dự báo ngày 4-5/06, do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Với khu vực Hà Nội, ngày 4-5/6 trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39-40 độ, có nơi trên 40 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 9-20 giờ; nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 30-33 độ.

Từ ngày 6/6, nắng nóng sẽ dịu dần.

Các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cũng dự báo, trong mùa hè này, các đợt nắng nóng dữ dội sẽ tiếp tục xảy ra.

Theo Lê Anh - Quỳnh Hương - Bá Cường

Vietnamnet