[Nóng] Siêu xe "Quái thú" của Tổng thống Trump đã tới Hà Nội

10:29 23/02/2019

Dàn siêu xe hộ tống của Tổng thống Trump "đổ bộ" một cây xăng dân sự ở Hà Nội



Trong tuần lễ cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng, đoàn siêu xe của Tổng thống Trump cũng đã dừng lại tiếp nhiên liệu tại một cây xăng dân sự ven đường. Ảnh: Hoàng Anh

Ảnh: Hoàng Anh

Ảnh: Hoàng Anh

Ảnh: Hoàng Anh

Đoàn xe tiếp tục di chuyển trên đường tới một khách sạn hạng sang ở Hà Nội

10:14 23/02/2019

Ảnh: Ngọc Thắng

Ảnh: Ngọc Thắng

Ảnh: Ngọc Thắng

Sau khi thực hiện xong hành trình từ Nội Bài về khách sạn, các đặc vụ của Mỹ bước ra từ các xe, ôm nhau cười tươi. Ảnh: Ngọc Thắng

Siêu xe Quái thú và đoàn xe hộ tống rời sân bay Nội Bài về nội thành Hà Nội

09:39 23/02/2019

Ảnh: Xuân Hoàng

Ảnh: Xuân Hoàng.

Các phương tiện giao thông nhường đường cho đoàn xe phục vụ Tổng thống Trump. Ảnh: Xuân Hoàng

Ảnh: Xuân Hoàng

08:39 23/02/2019

Siêu xe "Quái thú" của Tổng thống Trump đã tới Hà Nội



Theo ghi nhận của nhóm phóng viên hiện trường của báo Trí Thức Trẻ, khoảng 8h sáng ngày hôm nay (23/2), một chiếc vận tải cơ C-17 nữa đã đáp xuống sân bay Nội Bài cùng đoàn đặc vụ Mỹ và chiếc siêu xe bọc thép có biệt danh "Quái thú" của Tổng thống Trump.

Trong chuyến đi lần này, ông Trump vẫn sử dụng chiếc Cadillac One The Beast 1.0 từ thời cựu Tổng thống Barack Obama, khác với những thông tin trước đó cho rằng vị Tổng thống Mỹ có thể sẽ đưa chiếc "Quái thú 2.0" tới Hà Nội.

Lực lượng mật vụ Mỹ sở hữu khoảng 12 chiếc Cadillac One đời cũ trong tình trạng sẵn sàng phục vụ Tổng thống. Hiện chưa rõ ông Trump sở hữu bao nhiêu chiếc "Quái thú" đời mới.

Trong các chuyến công du nước ngoài, những chiếc Cadillac One sẽ được vận tải cơ chuyển tới địa điểm công du trước ngày diễn ra sự kiện.

Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất được tổ chức ở Singapore, Tổng thống Trump cũng đã giới thiệu siêu xe "Quái thú" với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Siêu xe Cadillac One được trang bị các tính năng tấn công, phòng thủ và thiết bị cứu sinh, với nhiều loại vũ khí gồm súng phóng lựu, súng hơi cay, súng ngắn áp lực, cùng khoảng 1 lít máu dự trữ (cùng nhóm máu với Tổng thống) phòng tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, chiếc xe cũng có hệ thống cung cấp oxy riêng.

Chiếc xe này nặng hơn 6,3 tấn, do có lớp giáp bằng thép, nhôm, titan và gốm. Xe sử dụng siêu động cơ diesel Duramax 6.6 liter, V-8 và có các cửa an toàn không thể mở được từ bên trong. Chỉ có các đặc vụ Mỹ mới biết cách mở các cửa xe Cadillac One.

Chiếc "Quái thú" 2.0 mới chỉ xuất hiện tại New York hồi tháng 9/2018, trong chuyến đi tới trụ sở Liên Hợp Quốc của Tổng thống Mỹ. Ông Trump vẫn tiếp tục sử dụng phiên bản Cadillac One cũ trong một số chuyến công du cuối năm 2018.

Trong khi những chi tiết về nội thất siêu xe mới của ông Trump vẫn còn là bí mật, hai phiên bản "Quái thú" 1.0 và 2.0 có sự khác biệt khá rõ ràng về trọng lượng và ngoại thất, đặc biệt là phần mặt calan của chiếc xe. Ngoài ra, chiếc xe mới của ông Trump được cho là có cabin cách biệt với môi trường bên ngoài, nhằm bảo vệ yếu nhân trước các vụ tấn công hóa học và sinh học.

Hình ảnh siêu xe "Quái thú" của Tổng thống Mỹ cùng dàn xe đặc chủng đổ bộ sân bay Nội Bài. Nguồn: FB Trung Nguyen

07:10 23/02/2019

Phía Mỹ tiếp tục tiến hành các công tác chuẩn bị hậu cần cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều



Chỉ tính riêng trong ngày 21/2 đã có 3 chuyến C-17 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để chuyển các phương tiện và công cụ phục vụ đoàn Tổng thống Donald Trump dự thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội; trong đó có một chuyến mang theo xe bồn chở nhiên liệu chuyên dụng cho siêu xe Cadillac One The Beast "2.0" của Tổng thống Trump.

Chập tối ngày hôm qua (22/2), một chuyến C-17 nữa cũng đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Tuy nhiên trái với dự đoán ban đầu, siêu xe mới của ông Trump vẫn chưa xuất hiện.