Nữ ca sĩ nổi tiếng Triều Tiên tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un tới Việt Nam quyền lực cỡ nào?

Được biết, không chỉ là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu ở đất nước mình, Hyon Song-wol còn là đại tá quân đội được ông Kim Jong Un vô cùng tín nhiệm. Cô từng nhiều lần tháp tùng ông Kim Jong Un trong các chuyến công tác trong ngoài nước.

Với danh tiếng và vị trí trong giới chính trị, Hyon Song-wol được đánh giá là nghệ sĩ quyền lực nhất ở Triều Tiên. Nữ nghệ sĩ 42 tuổi cũng được coi là biểu tượng thời trang của phụ nữ nước này, bên cạnh phu nhân Chủ tịch Kim Jong Un là bà Ri Sol Ju.

Sau khi tới Việt Nam, Hyon Song Wol đã cùng phái đoán Triều Tiên đến thăm Hạ Long vào sáng nay 27/2.

Hyon Song-wol được cho là bạn của ông Kim Jong Un từ thời niên thiếu. Cô tốt nghiệp Đại học Âm nhạc Bình Nhưỡng năm 1994, và hoạt động sôi nổi trong làng nhạc trong những năm thập niên 1990.

Nữ ca sĩ này nổi danh nhờ ca khúc như Tướng quân và thủy binh (1995), A Girl in the Saddle of a Steed (1999), ... Trong đó, A Girl in the Saddle là ca khúc không chỉ nổi tiếng ở Triều Tiên mà còn được nhiều người Hàn Quốc yêu thích.

Bên cạnh sự nghiệp solo, Hyon Song-wol còn là trưởng nhóm Moranbong - ban nhạc nữ do Chủ tịch Kim Jong-un thành lập. Trước đó, nữ ca sĩ này từng là giọng ca chính của nhóm nhạc điện tử Pholbo, một nhóm nhạc Pop nổi tiếng ở Triều Tiên vào đầu những năm 2000.

Hình ảnh Hyon Song-wol biểu diễn trên sân khấu thời trẻ.

Năm 2005, Hyon Song-wol tạo bước đột phá với ca khúc ăn khách Excellent Horse-Like Lady. Nhưng sau đó, cô biến mất khỏi tầm mắt công chúng khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp.

Trong giai đoạn này, nữ ca sĩ được cho là đã kết hôn với một sĩ quan quân đội và sinh con. Đến tháng 3/2012, cô mới trở lại biểu diễn trước công chúng sau 6 năm vắng bóng.

Hyon Song-wol có vị trí rất cao trong giới nghệ thuật và chính trị Triều Tiên.

Cùng năm, nhóm nhạc Moranbong gồm 10 ca sĩ xinh đẹp được thành lập mà Hyon Song-wol là trưởng nhóm.

Nếu như nhóm nhạc Moranbong được một số hãng truyền thông nước ngoài đặt biệt danh là "Spice Girls của Triều Tiên" thì trưởng nhóm Hyon Song Wol được gọi là “nữ kỵ sĩ”. Tên gọi này xuất phát từ bài hát nổi tiếng nhất của nhóm “Cô gái trên lưng chiến mã”.

Năm 2017, Hyon Song Wol được bầu vào Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Đến năm 2018, cô đảm nhận nhiệm vụ dẫn đoàn nghệ thuật Triều Tiên đến Hàn Quốc biểu diễn trong Thế vận hội mùa đông Pyeong Chang 2018.