Nữ cố vấn sắc đẹp tự tin khoe mặt mộc tuổi 50

Có lẽ, hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp đã giúp chị Hằng có thể tự tin với gương mặt và làn da của mình đến vậy. Nhìn làn da căng mịn, không chút vết nám, ít ai nghĩ chị Hằng đã bước sang tuổi ngoài 50.

Trong tấm ảnh mới nhất chụp cận sát gương mặt mộc của mình được chia sẻ trên facebook cá nhân của mình, chị Hằng viết: “Chẳng muốn khoe các bạn khi mặt mộc chưa trang điểm đâu, nhưng thấy nhiều bạn khen da mình đẹp, và cũng nhìn thấy nhiều bạn da bị nám, nên vừa tắm xong, mới xịt nước khoáng dưỡng ẩm lên da, thì chợt nhớ phải chụp bức ảnh mặt mộc không trang điểm, để các bạn nhìn rõ da của mình”.

Ở tuổi 50, nữ doanh nhân vẫn tự tin khoe mặt mộc của mình trên Facebook cá nhân. Sau thời gian kiên trì điều trị đúng lộ trình, nám trên gương mặt chị đã sạch đến 90%.

Để tự tin với làn da của mình hôm nay, chị Hằng từng trải qua hành trình 6 năm điều trị nám tưởng như trong vô vọng. “Năm 42 tuổi mình bị nám rất nặng, dù trước đó da mình rất đẹp, một phần do đến độ tuổi thay đổi nội tiết tố, một phần do lúc trẻ cậy da đẹp, không bôi kem chống nắng thường xuyên. Một nguyên nhân khác là do stress kéo dài. Mình thực sự khủng hoảng khi bị Nám”, chị Hằng kể.

Không chỉ chị Thanh Hằng, mà chị Thanh Hà – Phó Tổng Giám đốc Thanh Hằng Beauty Medi cũng điều trị thành công sau hơn 20 năm chung sống với Nám

Trong 6 năm đằng đẵng ấy, chị Hằng đã đi chữa rất nhiều nơi, kể cả sang Mỹ, Sing, hay Thái Lan. Đây chính là lý do chị quyết định mở riêng một Trung tâm làm đẹp Beauty Medi, nhập máy tốt nhất về điều trị nám riêng cho mình. Từ hành trình 6 năm trị nám, chị Hằng cũng nghiệm ra rằng sắc đẹp cũng giống như cơ thể sống vậy cần được nâng niu chăm sóc hằng ngày chứ không đợi khi già mới nghĩ đến các phương pháp trẻ hoá, đừng đợi khi nám đen mới nghĩ đến việc tẩy xoá.

Sau thời gian nghiên cứu và “tự làm chuột bạch” thành công trên chính gương mặt mình, Thanh Hằng Beauty Medi lần đầu tiên tung ra thị trường gói White Pearl đặc trị nám hiệu quả đến 80% với cam kết trả lại tiền nếu không sạch nám.

Phương pháp đặc trị nám kết hợp 4 liệu trình trong 1 với cam kết không hiệu quả hoàn trả lại tiền

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Đàm Thúy Hồng, người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực da liễu, trị nám cần kiên trì và cần lựa chọn đúng liệu trình và phương pháp điều trị. Ngoài yếu tố điều trị bằng máy và sử dụng thuốc điều trị nám, thì mỹ phẩm không hoá chất và sử dụng kem chống nắng là những yếu tố cần thiết phải liên tục phải duy trì.

Thạc sỹ - Bác sỹ Đàm Thúy Hồng với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành Laser thẩm mỹ đang trực tiếp điều trị Nám - White Pearl cho khách hàng.

Nếu chị em lựa chọn sai phương pháp điều trị hoặc lựa chọn những cơ sở làm đẹp không đủ uy tín thì không chỉ mang lại nguy cơ tiền mất tật mang khi nám không hết mà còn khiến các đốm thâm nám ngày một đậm và trầm trọng hơn do cách tiến hành thiếu đồng bộ các phương pháp”, bác sĩ Hồng nói.

