Ô tô Hàng Xanh ước lãi trước thuế 52 tỷ đồng trong quý 3/2017, tăng 48% so với cùng kỳ

Chiều ngày 12/10, CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã chứng khoán: HAX) đã tổ chức buổi gặp mặt nhà đầu tư để công bố kết quả kinh doanh quý 3/2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Theo ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT của Hàng Xanh, quý 3/2017, công ty ước đạt 52 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Haxaco cùng với Vietnam Star và An Du (thuộc GAMI Group) là ba nhà phân phối ủy quyền chính thức của hãng xe danh tiếng Mercedes-Benz tại Việt Nam. Theo báo cáo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA), trong tháng 8 vừa qua, thị trường Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 441 xe Mercedes, tăng 23% so với tháng trước và tăng 27% so với cùng kỳ 2016.

Trước đó, vào tháng 7, sản lượng tiêu thụ Mercedes tại Việt Nam sụt giảm 34%. Như vậy, lượng tiêu thụ Mercedes tại Việt Nam sau khi bất ngờ giảm mạnh vào tháng 7 đã lấy lại đà tăng trưởng trong tháng 8.

HAX là cổ phiếu nổi bật trên thị trường chứng khoán trong năm nay. Nửa đầu năm 2017, HAX tăng trưởng ấn tượng nhưng sau đó đã có nhịp điều chỉnh khá mạnh vào tháng 7 khi kết quả kinh doanh được công bố với khoản lỗ hơn 7 tỷ đồng trong quý 2. Đây là quý đầu tiên thua lỗ của Haxaco trong vòng 4 năm qua, bất chấp doanh thu vẫn tăng trưởng ổn định.

Từ vùng giá 54.000 đồng vào cuối tháng 6, HAX đã “bay hơi” khoảng 30% và lùi về quanh vùng giá 38.000 đồng. Trong 3 tháng qua, cổ phiếu đã có sự phục hồi và đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/10, HAX có giá 43.500 đồng.