OCB Golf Tournament: 150 Golfers "săn hụt" cú đánh thần thánh hole in one với giá trị giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng

Sau thành công của hai mùa năm 2016 và 2017, giải OCB GOLF TOURNAMENT đã trở thành giải đấu đáng mong đợi đối với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước của Ngân hàng Phương Đông – OCB. Giải đấu năm nay diễn ra vào ngày 10/3 tại sân Golf Long Thành – Đồng Nai, với sự quy tụ của gần 150 Golfers. Đặc biệt, lần đầu tiên các Golfers được thử thách tài năng tại địa hình sân đồi.



Ngay sau khi khai mạc, giải đấu đã diễn ra đầy hào hứng với tinh thần giao lưu của các Golfers. Những pha bóng đẹp mắt, những cú đánh ngoạn mục được ghi nhận gần các hố Hole in one.



Ban tổ chức ghi nhận có đến 24 Golfers đã có những cú đánh chỉ cách vài cm để đến các lỗ may mắn này. 5 giải hole in one năm nay gồm: 1 xe Ford Eco Sport; 1 xe Camry 2.5Q 2018, 1 nền biệt thự Long Thành trị giá 2 tỷ đồng và 2 giải tiền mặt – 500 triệu đồng/giải.

Các Golfer dự lễ khai mạc.

Kết quả chung cuộc OCB Golf Tournament 2018 với giải nhất bảng C thuộc về Golfer Giang Văn Chiến, Bảng B thuộc về Golfer Wang Hoa, Bảng A thuộc về Golfer Nguyễn Duy Ngọc. Giải vô địch (Best Gross) thuộc về Golfer Nguyễn Hữu Hải.

Ngoài Cup, các Golfer đều nhận được những món quà giá trị lớn từ OCB trong đêm Gala trao thưởng diễn ra cùng ngày. Đặc biệt Giải vô địch (Best Gross) được tặng 1 vé máy bay quốc tế khứ hồi của Vietnam Airlines đi bất kỳ đâu trên thế giới có đường bay của hãng khai thác.



Bên cạnh đó, khách tham dự còn có cơ hội rút thăm may mắn từ các đối tác đồng hành của OCB với nhiều phần quà giá trị: 1 vé khứ hồi Quốc tế Vietnam Airlines, Giầy Golf Cende, bóng Golf, túi xách OCB…

"Giải OCB Golf Tournament là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm tri ân đến quý đối tác, khách hàng đã đồng hành giúp đỡ OCB trong chặn đường phát triển của mình. Đặc biệt. năm 2017 đã ghi dấu nhiều thành tựu quan trọng đối với ngân hàng như là một trong top 5 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao, chất lượng tài sản tốt, đồng thời OCB cũng gia nhập nhóm các ngân hàng có lợi nhuận trên 1.000 tỷ. Trong năm 2018, OCB mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ quý đối tác, khách hàng để gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa" - chia sẻ của ông Trịnh Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT OCB tại Gala trao giải.



OCB Golf Tournamnet 2018 khép lại với sự hài lòng từ các Golfers đã đánh dấu sự thành công của mùa giải lần 3.