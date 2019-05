OceanBank sẽ được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài

Trong báo cáo gửi Quốc hội, NHNN cho biết đang tích cực triển khai các bước cơ cấu, xử lý các ngân hàng mua lại bắt buộc và ngân hàng Đông Á (DAB).

NHNN cho biết, trên cơ sở Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD được Quốc hội thông qua, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý, cơ cấu lại các ngân hàng.

Sau khi được phê duyệt chủ trương, NHNN đã khẩn trương tiến hành các bước để tái cơ cấu và xử lý 03 ngân hàng mua bắt buộc và DAB đảm bảo đúng quy định của pháp luật; theo đó, thực hiện kiểm toán độc lập đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá trị thực của vốn điều lệ và quỹ dự trữ để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Đến nay, trên cơ sở phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, NHNN đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phương án chuyển nhượng và cơ cấu lại Ngân hàng Đại Dương sau chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, phương án cơ cấu lại các Ngân hàng Xây dựng, Dầu khí Toàn Cầu, DAB đang được khẩn trương hoàn thiện để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Báo cáo của NHNN cũng cho biết đã hoàn thành việc phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020 của 4/4 NHTM nhà nước. Đồng thời, để đảm bảo các NHTMNN đáp ứng mức đủ vốn theo chuẩn mực vốn Basel II (phương pháp tiêu chuẩn), NHNN đang tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư để xử lý vấn đề tăng vốn cho các NHTMNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đến cuối tháng 3/2019, vốn điều lệ của NHTMNN đạt 152,88 nghìn tỷ đồng; tăng 0,73% so với tháng 12/2018; tổng tài sản đạt 5.057,4 nghìn tỷ đồng; tăng 0,7% so với cuối năm 2018; cho vay thị trường 1 tăng 2,8% so với cuối năm 2018; tỷ lệ nợ xấu là 1,51%.