One River – Khẳng định cuộc sống thượng lưu

Trong đó, được kỳ vọng nhất là dự án tàu điện nối Hội An và Đà Nẵng với chi phí đầu tư lên đến 650 triệu USD. Dự án dự kiến có tổng chiều dài khoảng 33km, chủ yếu kết nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng qua trung tâm thành phố đến Hội An theo tuyến đường ven biển với thời gian di chuyển cả đi và về giữa 2 thành phố chỉ mất khoảng 10 phút thay vì 1 tiếng như trước đây.

Được biết tuyến tàu điện này cùng với cung đường 5 sao Trường Sa – Hoàng Sa sẽ trở thành tuyến xương sống kết nối giữa 2 trung tâm du lịch lớn nhất Việt Nam: Đà Nẵng – Quảng Nam và tạo thành một dải siêu du lịch liên vùng đón trên 10 triệu lượt khách mỗi năm trong tương lai gần. Theo đó, giá trị BĐS ở khu vực liên kết 2 thành phố Đà Nẵng và Hội An sẽ tăng “nhảy vọt” trong vài năm nữa.

Một trong những dự án nằm trong khu vực này và được dự đoán sẽ tạo nên tâm điểm trên thị trường BĐS sắp tới là phân khu đất nền biệt thự cao cấp One River thuộc dự án Danang Pearl với vị trí đắc địa ngay trái tim Nam Đà Nẵng, có 2 mặt tiền view sông Cổ Cò, liền kề biển, núi Ngũ Hành Sơn và con đường Resort 5 sao Hoàng Sa – Trường Sa. Đây được xem là vùng đất phát tài vượng khí với địa thế lưng tựa vào núi, tầm nhìn hướng thủy và cũng là khu vực đón đầu quy hoạch chiến lược của thành phố.

Theo đó, với việc thủ tướng phê duyệt dự án tái khởi động làng đại học Đà Nẵng cùng việc hình thành khu du lịch – giải trí tầm cỡ nhất khu vực miền Trung cũng như cả nước tại quận Ngũ Hành Sơn, One River được xem là cơ hội đắt giá cho tất cả khách hàng có nhu cầu đầu tư hay kinh doanh.

Mặt khác, One River còn sở hữu view đẹp hướng ra sông Cổ Cò – kênh giao thương huyết mạch nối 2 thành phố du lịch xanh Đà Nẵng và Hội An. Hơn nữa, dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò với gói hỗ trợ chống biến đổi khí hậu 800 tỷ đồng đã được thủ tướng thông qua vào tháng 11/2016 và đang được giao thầu thi công BT nhiều công trình trên sông, dự đoán sau khi hoàn thành sẽ đẩy giá trị BĐS ở khu vực ven sông tăng lên “chóng mặt”. Từ đó có thể thấy, One River đang nằm trong quỹ đất với giá trị của từng mét vuông không ngừng gia tăng nhanh chóng theo thời gian.

Quảng trường ánh sáng bên sông đầu tiên sử dụng nguồn năng lượng sạch tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, phân khu đất nền biệt thự cao cấp này còn được bao quanh bởi các tiện ích nội khu vượt trội và “có một không hai” như công viên ven sông, trường đa cấp quốc tế Singapore, trung tâm dịch vụ năm sao của Đất Xanh Miền Trung (hệ thống nhà hàng, café, bar, gym…), công viên thể thao ngoài trời, tháp đồng hồ trung tâm, câu lạc bộ thuyền Kayak, con đường năng lượng mặt trời và quảng trường ánh sáng bên sông đầu tiên tại Đà Nẵng.

One River với mật độ xây dựng thấp và chi phí đầu tư lớn Đất Xanh Miền Trung muốn mang đến một không gian sống thật sự cao cấp cho các khách hàng thượng lưu. Đáng chú ý, số lượng đất nền biệt thự hạng sang của phân khu đặc biệt này rất hạn chế và có thể nói One River là sản phẩm thuộc loại đặc biệt mà khách hàng thượng lưu không nên bỏ qua vì nó không những mang lại khả năng sinh lời vượt trội mà còn như một minh chứng đặc biệt giúp khẳng định bản thân của chủ sở hữu.

Công viên nội khu với view nhìn ra sông Cổ Cò tuyệt đẹp.

