Ông Đinh Anh Huân: “Bán cổ phiếu Thế giới di động giúp tôi thực hiện được những ước mơ lớn với Seedcom”

Năm 2014, Thế giới di động (MWG) chính thức lên sàn chứng khoán và được coi là thương vụ IPO đình đám nhất vào thời điểm đó. Sau khi Thế giới di động lên sàn, một trong 5 đồng sáng lập, ông Đinh Anh Huân đã bán ra toàn bộ cổ phiếu MWG nắm giữ và được cho rằng đã thu về khoảng 700 tỷ đồng.

Số tiền không nhỏ thu về từ bán cổ phiếu đã giúp Đinh Anh Huân đủ trang trải cuộc sống, không phải lo nghĩ quá nhiều về "cơm áo gạo tiền". Đó cũng là lúc ông rời khỏi Thế giới di động để thực hiện những điều mơ ước, tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới.

Trong khi thị trường vẫn còn đồn đoán lý do chia tay Thế giới di động, ông Huân đã âm thầm chuẩn bị cho sự tái xuất với cái tên hoàn toàn mới, Seedcom. Tên gọi của công ty lấy cảm hứng từ Seed (hạt giống trong tiếng Anh). Quả thực, hàng loạt startup lớn trong những năm qua đã được Seedcom gieo mầm, chăm bẵm như Tiki, Pizza 4P’s, The Coffee House, Juno, Eva de Eva, Haravan, Giao Hàng Nhanh, Ahamove…

Hiện tại, Seedcom là công ty tập trung vào 5 lĩnh vực kinh doanh chính gồm Seedcom F&B, Seedcom Fashion, Seedcom Food Distribution, Logistic, New Retail Solutions.

Tập trung vào những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế cạnh tranh

Những "hạt giống" mà Seedcom gieo trồng đều xuất phát từ những ước mơ. Theo chia sẻ của ông Huân, ngày làm việc ở Thế giới di động giúp ông nhận thấy vai trò lớn của công nghệ. Chỉ có công nghệ mới có thể giúp các doanh nghiệp quản lý được hàng hóa, nhân viên, tương tác, hiểu được khách hàng. Việt Nam có hàng trăm doanh nghiệp, làm thế nào có thể quản lý để các doanh nghiệp có thể quản lý hiệu quả với chi phí hợp lý, triển khai nhanh đó là điều ông Huân trăn trở. Từ đó, đã vẽ nên ước mơ xây dựng hệ thống phần mềm cho các doanh nghiệp Việt Nam với giá rẻ, hiệu quả và đó là nền tảng ra đời của Haravan.

Việt Nam là quốc gia top đầu về xuất khẩu giày dép, dệt may trên Thế giới, nhưng chủ yếu chỉ làm gia công và từ đó, ước mơ xây dựng thương hiệu thời trang bắt đầu. Trước tiên, Seedcom thử nghiêm với giày và nếu thành công sẽ tiếp tục làm sang mảng khác. Đó là lý do xuất hiện của thương hiệu giày nữ Juno. Hiện tại, Juno có 94 cửa hàng trên toàn quốc và là chuỗi giày lớn thứ 2 tại Việt Nam với năng lực cung cấp khoảng 2 triệu đôi giày mỗi năm. Từ thành công của Juno, Seedcom tiếp tục thử nghiệm các mô hình thời trang khác như Hnoss (năm 2018) và Eva de Eva (năm 2019).

Theo ông Huân, thị trường thời trang Việt Nam hiện có quy mô từ 3 – 5 tỷ USD, nhưng chưa có nhiều thương hiệu nội địa giá hợp lý. Seedcom nhận thấy cơ hội từ thị trường này và đang tập trung phát triển với mong muốn không chỉ chinh phục thị trường nội địa mà còn đưa thời trang Việt Nam ra thế giới thông qua mô hình online.

Với lĩnh vực café, ông Huân cho biết khi đi nhiều nơi trên thế giới đều thấy những chuỗi café rất thành công. Ở Mỹ có 14, 15 nghìn cửa hàng Starbuck, tại Trung Quốc cũng có cả nghìn cửa hàng Starbuck. Qua Hàn Quốc, Thái Lan cũng đều thấy những chuỗi café với hàng nghìn cửa hàng tồn tại. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia số 2 thế giới về xuất khẩu café, nhưng giá trị mang về không quá lớn do chưa xây dựng được thương hiệu.

Tại Việt Nam, giá mỗi ly Starbuck là khá đắt so với thu nhập. Từ đó, Seedcom mong muốn xây dựng chuỗi café của người Việt, với mức giá phù hợp cho người Việt và The Coffee House đã ra đời từ cuối năm 2014. Đến nay, The Coffee House đã có hơn 140 cửa hàng trên toàn quốc và được giới trẻ đón nhận với hơn 10 triệu khách hàng trong năm 2018.

Ngoài ra, Seedcom còn đầu tư vào Cầu Đất Farm, nông trại trồng trà lâu đời nhất Đông Nam Á, và cũng là nơi cung cấp café Arabica có chất lượng rất tốt cho The Coffee House.

Một lĩnh vực khác mà ông Huân chia sẻ là phân phối thực phẩm. Những năm gần đây, thu nhập người Việt đã tăng lên đáng kể và nhu cầu thực phẩm an toàn, chất lượng cao tăng lên mạnh. Từ đó, Seedcom nhận thấy cơ hội và ra đời mô hình phân phối thực phẩm nhập khẩu chất lượng cao với thương hiệu King Food.

Để vận hành các mô hình kinh doanh kể trên sẽ không thể thiếu công nghệ và đó là vai trò của Haravan. Haravan giúp xây dựng hệ thống và bán cho các doanh nghiệp, cũng như các công ty thành viên Seedcom. Ngoài ra, vai trò của Logistic là không thể thiếu với sự "trợ giúp" của Giao Hàng Nhanh, Ahamove.

Thế giới di động định giá gần 2 tỷ USD, ông Đinh Anh Huân liệu có "nuối tiếc"?

Năm 2014, Thế giới di động lên sàn chứng khoán với định giá vào khoảng 5.300 tỷ đồng. Sau 5 năm lên sàn, Thế giới di động đã có bước phát triển "thần tốc" và trở thành nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam với định giá hiện đạt gần 40.000 tỷ đồng (1,7 tỷ USD), gấp khoảng 7 lần so với thời điểm năm 2014.

Thời điểm lên sàn, ông Huân nắm giữ gần 5% cổ phiếu Thế giới di động. Như vậy, nếu ông Huân ko bán cổ phiếu thì giá trị hiện có thể lên tới 2.000 tỷ đồng (gần 100 triệu USD) và nằm trong top những người giàu nhất sàn chứng khoán, đó là chưa tính đến lượng cổ phiếu ESOP mà ông có thể nhận hàng năm.

Biến động cổ phiếu Thế giới di động từ năm 2014 tới nay

Khi được hỏi "liệu có cảm thấy tiếc khi bán cổ phiếu Thế giới di động không"?, ông Huân cho biết "Tôi không có gì để nuối tiếc bởi số tiền thu được từ bán cổ phiếu đã giúp tôi thực hiện được những mơ ước lớn, những điều làm tôi hạnh phúc. Ngoài ra, nếu tính về giá trị thì tôi cho rằng Seedcom hiện lớn hơn số cổ phiếu đã bán năm xưa".

Cũng theo chia sẻ của ông Huân, thời gian làm việc tại Thế giới di động đã mang lại cho ông nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm để tiếp bước với Seedcom. Tuy vậy, cách làm với Seedcom bây giờ khác nhiều thời còn làm ở Thế giới di động vì có quá nhiều lĩnh vực mới như Logistic, Software, thời trang, café, phân phối thực phẩm, nông nghiệp…

Trong khi Thế giới di động đang trên con đường trở thành "đại gia" trong ngành bán lẻ Việt Nam, Seedcom cũng đang có những bước tiến mạnh mẽ và là nơi "ươm mầm" cho hàng loạt startup đình đám của Việt Nam. Có lẽ ông Huân cũng đang rất hạnh phúc trên con đường của riêng mình.