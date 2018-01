Ông Dương Công Minh chính thức từ chức Chủ tịch HĐQT tại 4 công ty để tập trung cho Sacombank

Sacombank vừa có thông báo về việc thay đổi thông tin của người nội bộ là Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank.

Theo đó, ông Dương Công Minh chính thức Chủ tịch HĐQT tại 4 công ty: Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty Cổ phần Dụng cụ Thể thao Bảo Long, Công ty Cổ phần Phát triển Xín Mần, Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt. Hiện tại, ông Minh sẽ chỉ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT duy nhất tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Thông báo của Sacombank về chức vụ của ông Dương Công Minh

Việc rút khỏi ghế Chủ tịch HĐQT tại các công ty khác của ông Dương Công Minh nhằm đáp ứng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD). Theo đó, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng (TCTD) không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

Trước đây, ông Dương Công Minh cũng đã từng khẳng định sẽ từ chức Chủ tịch HĐQT tại Him Lam để tập trung vào quá trình tái cơ cấu Sacombank và việc thôi chức ở Him Lam sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Được biết, hiện tại ông Minh sở hữu 99% cổ phần của Him Lam, khi ông rời khỏi vị trí này, công ty sẽ thực hiện bầu lại cơ cấu của ban quản trị và dự kiến ông Trần Văn Tĩnh sẽ đảm nhiệm chức vụ này thay ông.