Orchard New City – Trung tâm mua sắm xuyên đêm tại cửa ngõ phía Đông Sài Gòn

Giá trị sinh lợi cao

Không khó để lí giải sức hấp dẫn của loại hình nhà phố thương mại, đó là tỉ suất sinh lời từ hoạt động cho thuê khả quan, giá trị tài sản tăng theo quá trình đô thị hóa, đi cùng tính an toàn khi đầu tư vào loại hình bất động sản này cũng cao hơn so với kênh đầu tư khác nhờ đặc tính khan hiếm (mỗi dự án chỉ được phép bố trí khoảng 2-5% tổng số các căn là shophouse).

Theo hãng tư vấn CBRE Việt Nam, biên độ sinh lời của các shophouse có thể lên tới 30%-70%. Còn lợi nhuận từ việc cho thuê có thể lên đến 10-15%/năm, tức cao hơn đáng kể so với lãi suất tiết kiệm ngân hàng. Theo các chuyên gia phân tích, ít nhất từ đây đến 2020, phân khúc shophouse vẫn duy trì được đà tăng trưởng bền vững khi ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm đến loại hình kinh doanh hấp dẫn này.

Trên thế giới, shophouse luôn được ghi nhận là dòng sản phẩm được ưa chuộng nhiều nhất. Singapore có dãy phố mua sắm nổi tiếng Orchard Road, Malaysia có Penang Road, hay Hồng Kong có cung đường mua sắm sầm uất Nathan Road. Chúng không chỉ là những địa điểm buôn bán sầm uất cả ngày lẫn đêm mà còn là một điểm vui chơi giải trí náo nhiệt, thu hút được lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm mỗi năm.

Với sự xuất hiện tại cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, cư dân và khách du lịch sẽ có hội đắm mình trong không khí mua sắm giải trí sôi động như thế với sự xuất hiện của Orchard New City- trung tâm mua sắm xuyên đêm tại Việt Nam.

Shophouse cửa ngõ phía Đông Sài Gòn

Orchard New City sở hữu nhiều đặc tính ưu việt mà hiếm dự án nào có được. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường Vành đai 3, kết nối trực tiếp giữa Nhơn Trạch với Quận 9, Quận 2 và tiệm cận với đường cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây. Do đó, Orchard New City sẽ có hội đón nhận được một lượng khách rất lớn du khách trên tuyến hành trình TP.HCM- Sân bay quốc tế Long Thành - Vũng Tàu.

Orchard New City còn nằm gần với sân golf Teakwong, cách không xa sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai nên sẽ có hội trở thành một trong những địa điểm mua sắm giải trí sôi động hấp dẫn ở cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, mang đến hiệu quả kinh doanh lạc quan cho các chủ nhân tương lai. Đặc biệt hơn, Orchard New City còn được thiết kế theo hướng tối ưu hóa công năng với điểm nhấn là đại lộ mua sắm xuyên đêm, tương tự như mô hình hoạt động của Orchard Road (Singapore).

Không gian sống động đó sẽ được tái hiện lại tại Orchard New City nhờ được thiết kế đồng bộ và nhất là nằm trong xu thế phát triển mạnh mẽ của một đại đô thị hiện đại xung quanh sân bay quốc tế Long Thành. Đó không chỉ là địa điểm kinh doanh, du lịch lý tưởng mà còn được kì vọng sẽ trở thành một trung tâm mua sắm giải trí mới cho tầng lớp cư dân hiện hữu và hàng trăm nghìn doanh nhân, các chuyên gia nước ngoài đang làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn.

Bộ đôi shophouse và đại lộ mua sắm xuyên đêm sẽ có tác động cộng hưởng rất cao.

Không những thế, do nằm trong tổng thể khu đô thị phức hợp có diện tích lên đến 125 ha - King Bay của chủ đầu tư Freeland, Orchard New City sẽ tận hưởng toàn bộ các tiện ích đẳng cấp mà khu đô thị này mang lại, như bến du thuyền, công viên bờ sông 6 ha, bãi biển cát trắng nhân tạo, trung tâm thương mại, hệ thống trường học quốc tế, khu tập thể thao đa năng, bệnh viện…

Các đô thị hiện đại trong tương lai không thể thiếu các khu phố mua sắm sôi động.

Sức hấp dẫn của Orchard New City còn đến từ chính sách cam kết lợi nhuận cho người mua . Khách hàng được đảm bảo trên hợp đồng mức lợi nhuận lên đến 10%/năm – mức hấp dẫn hơn hẳn nếu với lãi tiền gửi ngân hàng hay kênh chứng khoán vốn nhiều rủi ro. Nằm trong một vùng đô thị và kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ ở cửa ngõ phía Đông Sài gòn, King Bay sẽ mang đến một tài sản có tiềm năng lớn về giá trị cho các nhà đầu tư nhanh nhạy với thời cơ.