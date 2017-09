Petroland (PTL): 6 tháng lỗ 36 tỷ đồng, kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ về các khoản công nợ

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC (mã CK: PTL) đã công bố BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017.

6 tháng lỗ 36 tỷ đồng

Doanh thu thuần trong kỳ chỉ đạt gần 20 tỷ đồng giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái do không có doanh thu từ kinh doanh bất động sản, giá vốn hàng bán chiếm tới 80% trong doanh thu thuần nên lãi gộp chỉ còn 3,7 tỷ đồng trong khi đó riêng chi phí tài chính đã lên tới gần 28 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp gần 14 tỷ đồng nên kết quả PTL lỗ ròng hơn 36 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017 cao hơn 10 tỷ đồng so với khoản lỗ cùng kỳ. Đáng chú ý đã 3 năm liên tiếp từ 2014 đến 2016, PTL đều thoát thua lỗ cả năm nhờ vào kết quả kinh doanh của quý cuối năm.

Kiểm toán đưa ra nhiều ý kiến ngoại trừ

Theo báo cáo soát xét này, kiểm toán cho rằng nếu công ty ghi nhận đúng kỳ hoạt động chuyển nhượng cổ phần tại Đầu tư Dầu khí Thăng Long thì chỉ tiêu lỗ lũy kế trên BCĐKT ngày 31/12/2016 tăng 53,5 tỷ đồng, đồng thời chỉ tiêu doanh thu hoạt động tài chính và LNTT trong 6 tháng đầu năm 2017 sẽ tăng tương ứng là 53,5 tỷ đồng. Tuy nhiên phía công ty cho biết trong năm 2016 công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Đầu tư Dầu khí Thăng Long cho Địa ốc Đất Xanh (DXG) và công ty đã ghi nhận khoản thu nhập tài chính và trong 6 tháng đầu năm 2017 thì nghiệp vụ thoái vốn nêu trên đã hoàn tất.

Liên quan đến ý kiến ngoại trừ về giá trị tầng hầm để xe công trình Chung cư cao tầng Mỹ Phú được ghi nhận gần 59 tỷ đồng phía công ty cho biết hiện đang căn cứ vào phê duyệt 1/500 để tính giá vốn nên công ty đã có đủ cơ sở để tính giá vốn của các sản phẩm tại dự án này.

Đối với ý kiến ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu tiền phạt do chậm tiến độ từ các bên thi công công trình theo các điều khoản của hợp đồng và phạt chậm thanh toán với số tiền hơn 73 tỷ đồng công ty cho biết hiện các nhà thầu vẫn chưa ký xác nhận, tuy nhiên ban giám đốc công ty tin tưởng sẽ thu hồi và giải quyết được dứt điểm các khoản công nợ này.

Đối với ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản bù trừ công nợ với Đầu tư và Xây lắp dầu khí Sài Gòn từ năm 2012, công ty cho biết cả nhà thầu thi công và công ty Mỹ Phú đều xác nhận đã thanh toán và đã nhận thanh toán số tiền là 19 tỷ đồng, tuy nhiên đến thời điểm 30/6, nhà thầu vẫn chưa ký vào Biên bản bù trừ công nợ ba bên. Công ty sẽ cố gắng giải quyết sớm vấn đề nêu trên trong năm tài chính 2017.

Được biết tại BCTC kiểm toán 2016 các vấn đề ngoại trừ trên cũng được hãng kiểm toán Deloitte Việt Nam nêu lên và công ty cũng đưa ra lời hứa sẽ sớm giải quyết các vấn đề.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, Petroland đặt ra kế hoạch đầu tư 200 tỷ đồng, gấp đôi con số kế hoạch 100 tỷ đồng của năm 2016. Chỉ tiêu doanh thu ở mức 217 tỷ đồng, cao hơn so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, PTL đã “bỏ ngỏ” con số lợi nhuận năm 2017. Trong năm 2017, Petroland cho biết sẽ tập trung vào công tác thu hồi công nợ tại các dự án; thoái vốn khỏi dự án Sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh, khu đô thị mới dầu khí Vũng Tàu, vốn đầu tư tại Công ty Mỹ Phú về Công ty Petroland; chuyển nhượng vốn góp tại dự án Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp - Bình Dương và triển khai đầu tư một số dự án ngắn hạn.