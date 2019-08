Petrolimex lãi 2.545 tỷ đồng nửa đầu năm, tăng 11% so với cùng kỳ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – mã chứng khoán PLX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu và lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 2, doanh thu thuần đạt 49.735 tỷ đồng, giảm 2,9% so với quý 2/2018, trong khi đó chi phí giá vốn giảm có 2,1% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.544 tỷ đồng, giảm 12,1% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính xấp xỉ bằng cùng kỳ, đạt 232 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là lãi tiền gửi, cổ tức được nhận và lãi chênh lệch tỷ giá. Tính đến hết quý 2/2019 Petrolimex có gần 2.900 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng, cùng với 727 tỷ đồng tiền đang chuyển, giảm 450 tỷ đồng so vơi hồi đầu năm. Ngoài ra, công ty còn có 5.678 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng tại ngân hàng, tăng 966 tỷ đồng so với đầu năm, và còn thêm 9,5 tỷ đồng tiền gửi dài hạn.

Chi phí tài chính trong kỳ 333 tỷ đồng, giảm được 55 tỷ đồng so với quý 2 năm ngoái, trong đó riêng chi phí lãi vay là 239 tỷ đồng (tăng 34 tỷ đồng so với cùng kỳ). Tính đến hết quý 2 tổng nợ phải trả của Petrolimex là 35.237 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm được hơn 1.400 tỷ đồng, còn 11.951 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn thì tăng 122 tỷ đồng, lên 1.472 tỷ đồng. Tổng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn là 13.423 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng giảm được gần 200 tỷ đồng, còn hơn 2.007 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 16 tỷ đồng, còn 148 tỷ đồng.

Kết quả, Petrolimex còn lãi sau thuế 1.250 tỷ đồng trong quý 2, giảm 3,1% so với lợi nhuận đạt được trong quý 2 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.138 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 91.695 tỷ đồng, giảm 5,1% so với nửa đầu năm ngoái. Tuy nhiên chi phí giá vốn giảm, chi phí tài chính giảm nhờ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá, nên Petrolimex báo lãi trước thuế 3.060 tỷ đồng, hoàn thành 58,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.545 tỷ đồng, tăng 11% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái.

Tổng hàng tồn kho đến 30/6/2019 là 10.887 tỷ đồng, tăng 592 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 121 tỷ đồng. Trong đó tồn kho hàng hóa 9.361 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 2 Petrolimex còn có 2.891 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra còn có 1.185 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 2.840 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, và số cổ phiếu quỹ trị giá 1.230 tỷ đồng.

Mới đây nhất, ngày 2/8/2019 Petrolimex thông báo đã hoàn tất bán ra bớt 20 triệu cổ phiếu quỹ, giảm lượng cổ phiếu quỹ sở hữu xuống còn hơn 103 triệu cổ phiếu. Giá bán bình quân 64.370 đồng/cổ phiếu, trong khi giá vốn ghi nhận là 10.000 đồng/cổ phiếu.

