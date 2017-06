Phát Đạt – Chân dung nhà phát triển bất động sản tiêu biểu

Vị thế dẫn đầu của Phát Đạt

Ngày 26/5/2017, Phát Đạt đã được BTC BCI Asia Awards vinh danh tại khách sạn InterContinental Asiana Saigon. Đây là giải thưởng về kiến trúc, xây dựng danh giá nhất trong khu vực Châu Á, trao thường niên từ năm 2005. Ngoài việc công nhận công trình kiến trúc có giá trị, BCI Asia Awards còn khuyến khích sự sáng tạo ngành kiến trúc có trách nhiệm với xã hội.

Để được công nhận và vinh danh tại BCI Asia Awards 2017, Phát Đạt phải vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe về quy mô, kiến trúc, đơn vị tư vấn nhà thầu… và đặc biệt là sự ảnh hưởng của dự án tới cộng đồng. Dự án Millennium với những yếu tố của một công trình bền vững, tận dụng tối đa không gian cho mảng xanh và cộng đồng như công viên, hồ bơi, sân thể thao,… đã góp phần đưa tên tuổi Phát Đạt vào Top 10 nhà đầu tư hàng đầu của năm.

Theo ban tổ chức, giám khảo là những kiến trúc sư hàng đầu thế giới đánh giá rất cao về kiến trúc xây dựng và hạ tầng kết nối của Millennium. Toạ lạc tại số 132 Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.HCM, từ đây đi vào trung tâm Quận 1 dễ dàng, lưu thông đến Quận 7, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận Bình Chánh… bằng những trục đường chính, thông thoáng, không lo ngập nước vào mùa mưa và tắc đường giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết, để phát triển dự án này, Phát Đạt đã chi gần 1.500 tỷ đồng. Công ty CP Bee Green và Công ty TNHH PTW Việt Nam đảm nhiệm thiết kế nội thất và kiến trúc toàn dự án. Ưu tiên trong thiết kế của dự án là hiện đại, năng động nhưng phải nhẹ nhàng, tinh tế và nhiều nét khác biệt, độc đáo. Ngoài ra, tiện nghi nội thất phải mang sắc màu nhẹ nhàng, hòa điệu cùng thiên nhiên, giúp căn hộ và dự án nổi bật giữa trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, nội thất căn hộ dùng của KOHLER (Mỹ), FAGOR. Kohler (Mỹ), thương hiệu hàng đầu về thiết bị vệ sinh, phòng tắm và nhà bếp trên toàn thế giới. Còn Fagor nổi tiếng về sản phẩm bếp, chậu rửa, máy hút mùi, lò nướng…

Tiếp đó, hệ thống tiện ích sang trọng tại Millennium cũng giúp Phát Đạt giành giải. Gồm có, hồ nước cảnh quan, nhà hàng BBQ, khu đậu xe ngoài trời, sân vườn, khu thư giãn ngoài trời, phòng Gym, thác nước cảnh quan, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, lối vào Office-tel,… được tích hợp trong khuôn viên 7.302,6m² với tòa tháp đôi cao 34 tầng + 3 tầng hầm, dự kiến hoàn thành xây dựng vào quý III/2018.

The EverRich Infinity – Biểu tượng sống của thành phố

Bên cạnh Millennium, ngày 02/06/2017, The EverRich Infinity cũng được vinh danh tại Giải thưởng bất động sản Việt Nam 2017 (Vietnam Property Awards 2017) do Tập đoàn truyền thông PropertyGuru thực hiện tại khách sạn InterContinental Asiana Saigon.

Ở sự kiện này, The EverRich Infinity đạt giải thưởng Best High End Condo Development (Phát triển căn hộ cao cấp tốt nhất). Tọa lạc trên đường An Dương Vương, Quận 5, cách trung tâm quận 1 bởi đường Nguyễn Văn Cừ. Dự án có vị trí giao thông liên kết vùng rất thuận lợi. Từ đây, dễ dàng đi đến Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, Quận Bình Chánh… bằng các cầu trọng điểm như cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Khánh Hội.…

Điểm nổi bật dành cho người mua nhà là dự án hội tụ đầy đủ tiện ích cuộc sống ngay tại các tầng thương mại như dịch vụ Gym & Spa, phòng đa năng, khu vui chơi trẻ em, khu thương mại, nhà hàng & café, thác nước cảnh quan, lối đi bộ trong vườn, sân chơi trẻ em ngoài trời, khu BBQ. Dự án còn có cả Hồ bơi Infinity điều chỉnh nhiệt độ duy nhất trong trung tâm Thành phố, hồ bơi trẻ em; Sundeck… Cư dân có thể hưởng thụ tất cả tiện ích cần thiết mà không cần phải đi xa.

Người mua nhà tại dự án này còn được hưởng lợi đó là Công ty Phát Đạt đưa ra chương trình tặng gói thiết bị nội thất cao cấp thương hiệu Teka, Kohler lên đến 400 triệu. Trong đó, Kohler nổi tiếng về công nghệ và thiết kế trong ngành thiết bị vệ sinh, phòng tắm và nhà bếp. Như chủ đầu tư bật mí, lựa chọn ấy nhằm mang lại cho khách hàng một căn hộ đẳng cấp, đầy đủ.

Theo ông Terry Blackburn, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành PropertyGuru Asia Property Awards chia sẻ, với các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, công bằng và minh bạch, những dự án được vinh danh như The EverRich Infinity là những dự án xứng đáng về chất lượng chất lượng, kiến trúc và thiết kế nội thất sáng tạo. Việc được vinh danh không chỉ mang lại giá trị về mặt thương hiệu cho các đơn vị thắng giải như Phát Đạt, mà còn là nguồn tham khảo hữu ích cho người tiêu dùng khi ra quyết định chọn mua bất động sản

A.D

Theo Nhịp sống kinh tế