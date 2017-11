Phát hiện hơn 1450 mỹ phẩm không rõ nguồn gốc và nhập lậu

Trong đó, có 488 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị tịch thu gồm: 344 hũ kem dưỡng da không nhãn; 26 miếng đắp mặt nạ; 30 chai sữa dưỡng da hiệu P&P body white; nước hoa, sữa rửa mặt, bịch bột cám gạo ngọc trai hiệu Kim Yến.

Có đến 976 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu bị tịch thu gồm các sản phẩm như: 8 hộp kem tan mỡ bụng hiệu 3Day- 3centimetres loại 200ml do Trung Quốc sản xuất; 444 hộp kem dưỡng da các loại nhập lậu do Thái Lan sản xuất; 14 chai trị nám, tàn nhang hiệu Dew&Dew loại 30ml do Hàn Quốc sản xuất...

Ngoài ra, Đội QLTT TP Tây Ninh còn kiểm tra hộ kinh doanh đồng hồ, phát hiện 87 đồng hồ không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao gồm 62 đồng hồ hiệu BOSCK, 25 cái hiệu Long Bo không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.