Phát hiện hơn 300 thùng mỹ phẩm, thuốc đông dược nhập lậu

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, sáng ngày 15/2/2019, Đội tuần tra kiểm soát trạm 19.1 thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ hai xe tải có dấu hiệu chở số lượng lớn hàng hóa vi phạm đang lưu thông trên quốc lộ 80 đoạn thuộc xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).

Sau khi được bàn giao, Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành kiểm tra hai xe ô tô tải mang biển kiểm soát 51C - 940.06 do tài xế Nguyễn Hoàng Khánh (ngụ phường Châu Phú B, thành phố Châu đốc, tỉnh An Giang) điều khiển và ô tô tải mang biển kiểm soát 51D – 162.63 do tài xế Huỳnh Thanh Phong (ngụ huyện Châu Phú TP.Châu đốc, tỉnh An Giang) điều khiển đang vận chuyển hàng hóa trên đường từ tỉnh An Giang về TPHCM tiêu thụ.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên hai xe ô tô tải có chứa số lượng hàng hóa gồm 175 sản phẩm điện máy, điện lạnh, đồ điện tử đã qua sử dụng và 310 thùng hàng chứa mỹ phẩm, thuốc đông dược tân dược,... Số hàng hóa này thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu và tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và phương tiện vi phạm nói trên để điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.