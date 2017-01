Phát triển KCN Tín Nghĩa (TIP): Năm 2016 lãi 63 tỷ đồng, vượt 45% kế hoạch

CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (mã CK: TIP) công bố BCTC năm 2016 với chỉ tiêu lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ nhưng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lại ở mức rất cao.

Theo đó, riêng quý 4/2016, TIP ghi nhận doanh thu thuần hơn 49 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do chi phí giá vốn tăng mạnh, gấp 8 lần quý 4/2015; nên lợi nhuận gộp chỉ gần 24 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ đạt gần 3 tỷ đồng, trong khi năm 2015 ghi nhận đến 29 tỷ đồng, giảm 90%. Mặc dù các khoản mục chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều thấp hơn cùng kỳ, nhưng TIP lãi ròng vẫn giảm đến 61%, đạt 15 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân doanh thu tăng là do năm 2016, TIP đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng nền đất KDC 18 ha, đủ điều kiện ghi nhận doanh thu dự án này gần 34 tỷ đồng, tuy nhiên doanh thu từ hoạt động tài chính sụt giảm mạnh do không có khoản lãi phát sinh từ việc chậm thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Ngân hàng Đại Á và khoản chênh lệch giá trị chuyển nhượng 23 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2016, TIP ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ 1% so với năm trước, gần 193 tỷ đồng, lãi ròng đạt 63 tỷ đồng, giảm 13,6% so với năm 2015. Được biết năm 2016, TIP đặt mục tiêu đạt 148,23 tỷ đồng doanh thu và 43,35 tỷ đồng lợi nuận sau thuế, theo đó kết thúc năm 2016 công ty đã hoàn thành vượt 30% kế hoạch doanh thu và vượt 45% kế hoạch LNST.

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của công ty đạt hơn 508 tỷ đồng, giảm 8% so với thời điểm đầu kỳ. Các khoản nợ chiếm 15% tài sản, đạt 78 tỷ đồng, giảm 45% so với con số đầu kỳ.

Minh Ngọc

Theo InfoNet/HSX