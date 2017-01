Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ôm hàng chục tỉ đồng “mất tích”

Chiều 19-1, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, xác nhận đã nhận được đơn trình báo của người dân về việc ông Võ Đức Bảy, Phó Giám đốc chi nhánh của một ngân hàng trên địa bàn TP Hội An vay nợ của người dân rồi đột nhiên “mất tích”.

Theo đại tá Nghĩ, từ tuần trước đến nay, Công an TP Hội An đã nhận được 3 đơn trình báo của người dân địa phương về việc ông Bảy vay nợ của họ với số tiền hơn 12 tỉ đồng không trả, đến nay ông Bảy biệt tăm biệt tích, không đến cơ quan làm việc kể từ ngày 12-1. Ông Nghĩ cho biết hiện Công an TP Hội An đang vào cuộc để làm rõ sự việc.

Theo tìm hiểu của báo chí, không chỉ ở TP Hội An, nhiều người dân khác ở TP Đà Nẵng cũng cho ông Bảy vay nợ, nay họ đứng ngồi không yên và đã gửi đơn trình báo lên công an địa phương. Tổng số tiền người dân ở TP Đà Nẵng cho rằng đã cho ông Bảy vay nợ đến thời điểm này đã hơn 40 tỉ đồng.

Được biết, ông Bảy có hộ khẩu thường trú tại đường Lê Thanh Nghị (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ngoài chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Hội An, ông Bảy chuyên làm dịch vụ đáo hạn cho các ngân hàng tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

Một chủ doanh nghiệp ngụ thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho hay vì quen biết nên nhiều lần ông cho ông Bảy mượn số tiền hàng tỉ đồng. Những lần mượn tiền, ông Bảy đáo hạn ngân hàng cho người khác và trả tiền lãi với mức từ 2- 4% cho ông. Đầu tháng 12-2016, khi cho ông Bảy mượn hơn 6 tỉ đồng, vị doanh nhân đề nghị trả bớt 2 tỉ nhưng ông Bảy cố tình khất lần, đến nay thì đã biệt vô âm tín.

Theo tìm hiểu, trước khi “mất tích”, vợ chồng ông Bảy đã chuyển nhượng một số lô đất, thế chấp ô tô cho ngân hàng và bán ngôi nhà ông đang đăng ký hộ khẩu thường trú ở TP Đà Nẵng.

Vào ngày 13-1, Công an phường Hòa Cường Bắc nhận đơn trình báo ghi ngày 11-1-2017 (gửi qua đường bưu điện) của ông Bảy với nội dung trong quá trình làm ăn với một số người tại Quảng Nam, ông Bảy phải trả lãi suất cao từ 15-18%/tháng. Gần đây, do làm ăn quá khó khăn, ông Bảy không thể trả nổi tiền lãi lẫn tiền gốc. Do có một số người đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của những người thân nên ông Bảy xin được tạm lánh khỏi địa phương một thời gian.

Chiều 19-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện truyền thông của ngân hàng nơi ông Bảy làm việc xác nhận có việc ông Bảy không đến nhiệm sở từ nhiều ngày nay. Về thông tin ông Bảy nợ hàng chục tỉ đồng không chịu trả, vị đại diện trên cho hay đó là mối quan hệ của ông Bảy ở ngoài xã hội, tuy nhiên phía ngân hàng sẽ sớm có thông tin về vụ việc này.

Theo Q.Vinh

Người lao động