Phó TGĐ Tập đoàn Viettel: Chúng tôi đã hoàn tất công tác chuẩn bị công nghệ thông tin cho APEC 2017

Theo đánh giá, Hội nghị cấp cao APEC là dịp để quảng bá cho hình ảnh đất nước con người Việt Nam đồng thời mang đến cho Việt Nam nhiều cơ hội kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đến giờ phút này tất cả các công tác chuẩn bị đã được triển khai kỹ lưỡng và hoàn tất các công tác an ninh, lễ tân, y tế, văn hóa... chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao.

Là một trong các đơn vị khi được giao đảm bảo cung cấp các dịch vụ Viễn thông và CNTT cho chuỗi sự kiện của Hội nghị cấp cao APEC 2017, trao đổi với chúng tôi ông Tào Đức Thắng – Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Viettel khẳng định: Tính đến thời điểm này, toàn bộ các công việc chuẩn bị đã được hoàn tất. Với nỗ lực cao từ các đơn vị trong Tập đoàn, chúng tôi tự tin sẽ góp phần tạo nên một APEC 2017 thành công tại Việt Nam.

Vừa trở về từ Đà Nẵng – Nơi mà tuần sau sẽ diễn ra Tuần lễ hội nghị cấp cao APEC 2017, ông thấy không khí chuẩn bị ở đó như thế nào?

Phải khẳng định rằng, công tác chuẩn bị của Việt Nam rất chu đáo về rất cả mọi mặt, không chỉ riêng mảng công nghệ viễn thông. Hiện nay, ai vào đến Đà Nẵng bước xuống khỏi máy bay sẽ đều có cảm nhận chung là cảnh quan đến đến hạ tầng và an ninh đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng; không khí nồng nhiệt chào đón tất cả mọi người.

Là một trong những nhà tài trợ về hạ tầng viễn thông cho sự kiện trọng đại này, ông có thể nói rõ hơn về sự chuẩn bị của Viettel đến thời điểm này như thế nào không?

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 là sự kiện đối ngoại đa phương lớn nhất trong năm của đất nước.

Hiện tại, chúng tôi đã triển khai hạ tầng viễn thông và CNTT đến 5 địa điểm diễn ra sự kiện; Tổng dung lượng kết nối quốc tế dành riêng cho sự kiện là 6 Gbps, được dự phòng qua 4 hướng cáp (3 tuyến cáp biển, 1 tuyến đất liền), không giới hạn kết nối internet trong nước, sẵn sàng đảm bảo cho các dịch vụ Internet, truyền hình, điện thoại cố định, điện thoại di động; Cung cấp trang thiết bị mạng (LAN, Wi-Fi), trang thiết bị công nghệ thông tin (tivi, máy tính, điện thoại, máy in…) cho Trung tâm báo chí với hơn 5000 phóng viên báo chí và các hãng thông tấn đưa tin, viết bài tại đây.

Trước đó, chúng tôi đã chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 từ tháng 5/2017 với việc triển khai ngầm hóa 44 tuyến cáp truyền dẫn tương đương gần 100 km cáp quang, xây dựng các điểm trạm BTS thân thiện với môi trường... qua đó góp phần cải thiện cảnh quan đô thị của thành phố.

Ngoài việc chuẩn bị hạ tầng viễn thông thì Viettel còn có những chuẩn bị gì khác cho sự kiện APEC 2017?

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn đặc biệt được Viettel chú trọng. Để phục vụ tốt cho Tuần lễ Cấp cao APEC, Viettel sẽ bố trí nhân sự túc trực 24/24 tại địa điểm tổ chức. Các đơn vị của Viettel cũng khảo sát kỹ lưỡng toàn bộ các địa điểm diễn ra sự kiện để xây dựng các giải pháp cung cấp các dịch vụ viễn thông và CNTT hiệu quả, an toàn.

Cho đến thời điểm này, mọi công tác xây dựng hạ tầng mạng lưới, bảo đảm an toàn thông tin đã được Viettel kiểm tra kĩ lưỡng, tổ chức diễn tập và sẵn sàng để cung cấp dịch vụ cho sự kiện.

Được biết, Hội nghị cấp cao APEC 2016 diễn ra tại Peru thì Viettel cũng đã hỗ trợ rất nhiều về hạ tầng viễn thông, đúng không thưa ông?

Đúng thế. Năm 2016, sự kiện APEC được tổ chức tại Peru - 1 trong 10 quốc gia mà Viettel đầu tư quốc tế với tên gọi Bitel. Dù không trực tiếp tham gia sự kiện, nhưng chúng tôi vinh dự được đóng góp một phần cho thành công của APEC 2016, đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông tại các trung tâm hội nghị, trung tâm báo chí, các khách sạn, nơi ở của các đoàn. Đặc biệt phục vụ tốt thông tin liên lạc cho Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam tham dự sự kiện tại nước bạn.

Ý thức về tầm quan trọng của sự kiện, cán bộ nhân viên Viettel tại Peru dốc toàn lực làm ngày đêm để hoàn thành phủ sóng 4G trên toàn quốc, chỉ trong thời gian kỉ lục 20 ngày, kịp thời khai trương mạng 4G ngay khi APEC khai mạc.

Đoàn đại biểu Việt Nam dự APEC 2016 cũng chính là những khách hàng đầu tiên thử nghiệm mạng 4G của chúng tôi tại Peru. Đây là niềm tự hào, là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực trên chặng đường phát triển của Tập đoàn.

Những kinh nghiệm đã có tại Peru giúp chúng tôi rất nhiều trong việc bố trí những nhân sự cùng các trang thiết bị tốt nhất phục vụ cho sự kiện APEC 2017 lần này. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của chúng tôi đã hoàn tất và chúng tôi tin rằng những nỗ lực của Viettel nói riêng và các đơn vị tham gia công tác chuẩn bị cho APEC 2017 sẽ giúp sự kiện trọng đại này thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!