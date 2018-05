Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo làm rõ vụ nhóm ‘hiệp sĩ’ TP.HCM bị sát hại

Công điện nêu rõ, vào tối ngày 13/5, trên địa bàn Quận 3, TP.HCM, nhóm 8 “hiệp sĩ” quận Tân Bình trong lúc truy đuổi, bắt giữ các đối tượng trộm cắp xe máy của người dân đã bị các đối tượng sử dụng hung khí tấn công gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương nhóm “hiệp sĩ” đã sẵn sàng hy sinh thân mình, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Phó Thủ tướng Thường trực cũng như gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, thân nhân người bị nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND TP.HCM khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có hình thức khen thưởng và hỗ trợ thích đáng, kịp thời đối với các nạn nhân và gia đình người bị nạn.

Bộ Công an chỉ đạo các lực lương công an sớm điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, có biện pháp an toàn bảo đảm cho người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, tổ quốc, có hành động trực tiếp đấu tranh với các đối tượng tội phạm.