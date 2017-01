Phó Tổng FPT phân tích 4 bài học cuộc sống từ phát biểu nhậm chức "khác biệt" của Tổng thống Donald Trump

Donald Trump đã chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông có bài phát triển nhậm chức đầy cảm xúc trên đồi Capitol ở thủ đô Washington DC vào trưa ngày 20/01/2017.

Trên trang cá nhân, ông Đỗ Cao Bảo bày tỏ, bỏ qua những dòng chữ nói về nước Mỹ, về quyền và trách nhiệm của tổng thống Mỹ, của công dân Mỹ; những chính sách, chiến lược phát triển kinh tế, quân sự, chính trị, xã hội, đối nội, đối ngoại của nước Mỹ, bản thân ông thích thú và tâm đắc với một số điểm Trump nói về nguyên tắc, nguyên lý sống của mỗi cá nhân.

Cụ thể, có 4 bài học được Phó Tổng FPT đúc rút:

1. Không áp đặt nhưng hãy là tấm gương tỏa sáng

2. Nghĩ lớn, ước mơ phải lớn hơn

3. Hành động, hãy hành đông

4. Không nhận trợ cấp xã hội, mọi người đều làm việc.

KHÔNG ÁP ĐẶT NHƯNG HÃY LÀ TẤM GƯƠNG TOẢ SÁNG

Trong bài học thứ nhất, ông Cao Bảo cho rằng, một trong những điểm xấu cố hữu của con người là thường áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, không chấp nhận những người khác chính kiến với mình.

Ông viết: "Chống lại việc áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, người ta kêu gọi và đưa ra một nguyên tắc là tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng chính kiến, sở thích cá nhân. Thế nhưng Donald Trump lại đưa ra một nguyên lý cao hơn, nhân văn hơn, tuyệt vời hơn: không áp đặt, nhưng bản thân cần toả sáng như một tấm gương và khi đã toả sáng thì mọi người sẽ tự nguyện noi theo.

'Chúng ta sẽ không tìm cách áp đặt lối sống của chúng ta cho bất cứ ai mà chỉ để nó tỏa sáng như một tấm gương. Chúng ta sẽ toả sáng để mọi người noi theo'.

Thật là tuyệt vời, triết lý của Donald Trump vừa đúng đắn vừa rất nhân văn: tôi tôn trọng anh, tôn trọng suy nghĩ, sở thích của anh, không áp đặt, bắt anh phải nghĩ và làm như tôi, nhưng nếu tôi tư duy, nghĩ, hành động mẫu mực toả sáng như một tấm gương và vì vậy anh sẽ tự nguyện noi theo.

Là tấm gương toả sáng không hề dễ, nhưng bất cứ xã hội nào cũng cần nhiều tấm gương toả sáng và khi đã có nhiều tấm gương toả sáng thì cần gì áp đặt".

NGHĨ LỚN, ƯỚC MƠ PHẢI LỚN HƠN

Phó tổng FPT cũng chia sẻ: "Chúng ta từng được nghe những bài học về "nghĩ lớn để thành công" của Donald Trump, ông đã cho chúng ta bài học về việc nâng số người nghe một buổi thuyết trình lên gấp hơn 100 lần, từ 700 người lên 71.500 người, nếu biết nghĩ lớn, thay đổi tư duy của người tổ chức. Ngày hôm qua ông cho chúng ta thêm một bài học: muốn thành công ngoài nghĩ lớn thì ước mơ thậm chí phải lớn hơn".

HÀNH ĐỘNG, HÃY HÀNH ĐỘNG

Ở bài học cuộc sống thứ 3, Đỗ Cao Bảo viết: "Chúng ta đã từng nghe nhiều lần về nguyên lý "hãy hành động - Just do it". Chúng ta đã từng hiểu sâu sắc rằng: đôi khi nghĩ nhiều, phân tích quá nhiều không có tác dụng thì hãy hành động và chỉ có hành động mới có thể chỉ cho bạn con đường đi đúng đắn nhất. Chúng ta cũng đã thu được nhiều bài học đắt giá về việc "hành động và kết quả quan trọng hơn thông minh và tri thức".

Ngày hôm qua Donald Trump đã khẳng định lại rằng "nước Mỹ sẽ không tiếp tục chấp nhận những chính trị gia chỉ nói mà không làm, luôn luôn than phiền nhưng chẳng bao giờ động tay chân giải quyết vấn đề" và "Thời của những cuộc trò chuyện rỗng tuếch đã hết, giờ là lúc phải hành động".".

KHÔNG NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI, MỌI NGƯỜI ĐỀU LÀM VIỆC

Trong ý phân tích cuối cùng của mình, Phó tổng FPT chỉ ra: "Đã hàng chục năm qua người dân các nước Âu - Mỹ được hưởng một chế độ trợ cấp xã hội vô cùng "ưu việt": người thất nghiệp được hưởng chế độ trợ cấp cao, bảo hiểm y tế miễn phí (Obamacare chẳng hạn). Đỉnh cao là chính sách mỗi người dân Thuỵ Sĩ sẽ được nhận tối thiểu 2.500 EUR 1 tháng dù có đi làm hay không.

Cùng với chế độ trợ cấp xã hội ưu việt, các nước Âu Mỹ bắt đầu phát sinh những hệ luỵ: tồn tại một lớp người không làm việc, lĩnh trợ cấp rồi mang tiền đi du lịch khắp thế giới; nhiều người chỉ làm cầm chừng với mức thu nhập trung lưu, không làm thêm nữa vì có làm cũng chỉ đóng thuế thu nhập cá nhân mà thôi. Đấy chính là nguyên nhân chính khiến các nước Âu Mỹ tăng trưởng kinh tế chững lại trong mấy chục năm qua.

Donald Trump đã đưa ra một thông điệp: "Chúng ta sẽ giúp mọi người thoát khỏi cảnh nhận trợ cấp xã hội, giúp họ trở lại làm việc, tái xây dựng đất nước bằng chính bàn tay và sức lao động của người Mỹ".

Vâng quan điểm của Donald Trump: mọi người đều làm việc, mọi người đều có nghĩa vụ xây dựng đất nước bằng chính bàn tay, sức lao động và khối óc của mình".

Tổng kết lại, "người đàn ông quyền lực" của FPT nhận định, tưởng bài diễn văn nhận chức tổng thống của một cường quốc số 1 thế giới thì toàn nói về chính trị, chiến lược, chính sách, cương lĩnh hành động cho một quốc gia, thế mà Donald Trump vẫn cho chúng ta những bài học quí giá về cách tư duy, cách nghĩ và hành động, giúp chúng ta thành công hơn trong cuộc sống.

Ông cũng khẳng định, càng ngày càng tin là người dân Mỹ đã chọn đúng vị tổng thống mà nước Mỹ cần.

Nguyễn Nguyễn

Theo Trí thức trẻ