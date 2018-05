[Photo Story] Lái xe an toàn hơn trong mưa với 15 nguyên tắc sau đây

Có được một tầm nhìn tốt là điều kiện tiên quyết để lái xe an toàn. Hãy luôn giữ kính sạch từ trong ra ngoài. Sử dụng điều hoà để có được tầm nhìn tốt trong trường hợp kính bị mờ do hấp hơi.

Hãy mang đến garage bảo dưỡng nếu bạn không thể tự mình làm điều này. Đảm bảo hệ thống đèn luôn sáng và chiếu đúng hướng. Điều đó vừa giúp bạn quan sát tốt hơn, đồng thời không làm chói mắt những tài xế đối diện.

Hãy luôn chú ý đến tuổi thọ và độ mòn của lốp. Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc với mặt đường. Vì vậy đây là yếu tố cần đảm bảo để bạn có được một chuyến đi an toàn.

Đây là điều mà các chủ xe thường ít chú ý đến. Tuy nhiên, gạt mưa cũng cần được thay thế định kỳ để đảm bảo hoạt động tốt, cải thiện tầm nhìn của lái xe trong mưa.

Trời mưa sẽ làm giảm lực kéo và lực bám. Đường đi cũng sẽ trơn hơn. Vì vậy, hãy chạy xe với tốc độ chậm để bảo đảm an toàn.

Bạn cần tập trung nhiều hơn khi lái xe trong trời mưa. Không làm thêm bất kì việc nào khác trong lúc lái xe. Vặn nhỏ âm thanh radio hay mp3 cũng sẽ làm bạn tập trung hơn.

Bật hệ thống đèn khi mưa giúp bạn cải thiện tầm nhìn, đồng thời giúp các lái xe khác dễ dàng nhìn thấy bạn.

Đặt 2 tay lên vô lăng ở vị trí 9 giờ và 3 giờ để có được cảm giác kiểm soát chiếc xe tốt nhất. Ngoài ra, trong trường hợp tai nạn xảy đến, bạn sẽ giảm bớt được nguy cơ bị thương khi túi khí bung ra.

Có được một khoảng cách an toàn với xe phía trước cho bạn nhiều không gian và thời gian để xử lý trong các tình huống bất ngờ. Đồng thời tránh được khả năng bị bắn nước liên tục vào kính lái.

Phanh gấp trong mưa có thể làm xe bị khoá bánh và mất kiểm soát. Hãy chủ động giảm ga hoặc phanh bằng số nếu có thể để đảm bảo an toàn.

Khi thấy phía trước là đường cua, hãy chủ động đèn tín hiệu và giảm tốc. Vào cua nhanh khi trời mưa có thể làm xe bị văng đuôi do đường trơn trượt và độ bám thấp.

Tốc độ được thay đổi khi nhấp/nhả chân ga sẽ làm thay đổi lực nén của từng bánh xe xuống mặt đường, và điều này tạo nên độ bám. Sử dụng cruise control đồng nghĩa với việc tốc độ không thay đổi, và bánh xe sẽ có độ bám kém hơn mức thông thường.

Hãy dừng lại nếu cảm thấy tầm nhìn của bạn bị hạn chế, đường đi có quá nhiều nước, đường quá trơn hoặc đơn giản là bạn cảm thấy không an toàn. Để dừng lại an toàn, hãy để ý tới điểm mù và gương chiếu hậu. Đỗ cách xa khu vực lưu thông và bật đèn cảnh báo an toàn.

Di chuyển vào một cùng nước sâu, không thể nhìn thấy mặt đường rất nguy hiểm. Không nên vượt qua nơi có mực nước cao tới ngang cửa xe. Hãy quay đầu và tìm một con đường khác. Nếu đó là con đường duy nhất, hãy dừng lại và đợi nước rút.

Hãy bình tĩnh khi mất lái, bạn không nên xoay vô lăng để cứu vãn tình thế, bỏ chân ga và từ từ nhấn phanh để đảm bảm xe dừng lại mà không tiếp tục trượt bánh.

